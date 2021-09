Prognosen zu Berliner Abgeordnetenhauswahl: Grüne begeistert

Berlin. Die Grünen-Spitzenkandidatin in Berlin, Bettina Jarasch, hat sich begeistert über die Prognosen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus gezeigt. "Berlin hat gewählt und es ist großartig", sagte Jarasch am Sonntagabend in einer ersten Reaktion. Noch gebe es nur Prognosen, doch "es sind unglaubliche Prognosen". Die Grünen hätten eine Aufholjagd ohne gleichen hingelegt. "Ich bin völlig überwältigt."

Nach den Prognosen von RBB und ZDF lieferten sich die Grünen bei der Wahl zum Berliner Landesparlament ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD, die mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey angetreten war. Die Sozialdemokraten kamen demnach auf 21,5 bis 23 Prozent der Stimmen. Die Grünen mit Jarasch auf 22 bis 23,5 Prozent. Für die CDU sprachen sich laut den Prognosen 15 bis 17 Prozent der Wählerinnen und Wähler aus. Die Linke erreichten demnach 14 bis 14,5 Prozent. Die FDP erreichte 7,5 bis 8 Prozent, die AfD lag zwischen 6,5 und 7 Prozent.

