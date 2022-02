Osterferien in Berlin 2022 – Das müssen Sie wissen

Die Ferienzeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Im April starten die Osterferien in Deutschland - aber an welchem Datum beginnen sie in Berlin genau? Auf wie viele Ferientage dürfen sich Schüler aus Brandenburg freuen? Und warum darf man an Ostern kein frisches Hemd tragen? Alle wichtigen Fragen und Antworten zu den Osterferien 2022.

Karfreitag & Co.: Wann findet 2022 das Osterfest statt?

Karfreitag fällt 2022 auf den 15. April. Ostersonntag ist am 17. April 2021, Ostermontag dementsprechend am 18. April 2022. Damit wird das Osterfest etwas später begangen als im Jahr zuvor: 2021 fiel der Ostersonntag auf den 4. April.

Wie lange dauern die Osterferien?

In Deutschland dauern die Osterferien beziehungsweise Frühjahrsferien je nach Bundesland zwischen ein und drei Wochen und umfassen meist die Karwoche und Ostern. In Hamburg finden die Osterferien unabhängig von Ostern als Skiferien im März statt. 2022 dürfen sich die Berliner und Brandenburger Schüler über zwei Wochen Osterferien freuen (15. und 16. Kalenderwoche).

Wann sind Osterferien 2022 in Berlin und Brandenburg?

In Berlin beginnen die Osterferien 2022 genauso wie in Brandenburg am Montag, 11. April 2022, und enden am Freitag, 23. April 2022. Damit gehören beide Bundesländer eher zu den Spätzündern in diesem Jahr - nur Rheinland-Pfalz (13. April), das Saarland (14. April), Sachsen (15. April) und Baden-Württemberg (19. April) entlassen ihre Schüler noch später in die Ferien.

Der erste Unterrichtstag für Berliner und Brandenburger Schüler nach den Osterferien ist Montag, der 25. April 2022. Zusammen mit den Wochenenden ergeben die Herbstferien also 16 freie Tage am Stück.

Im Oktober beginnen die Herbstferien in Berlin und Brandenburg

Das sind die Osterferien 2022 in den Ländern im Überblick

Die Termine für die Osterferien können von Bundesland zu Bundesland variieren, um den Reiseverkehr zu entzerren. Die Daten im Überblick:

Baden-Württemberg : 19. bis 23. April 2022

: 19. bis 23. April 2022 Bayern : 11. bis 23. April 2022

: 11. bis 23. April 2022 Berlin : 11. bis 23. April 2022

: 11. bis 23. April 2022 Brandenburg : 11. bis 23. April 2022

: 11. bis 23. April 2022 Bremen : 4. bis 19. April 2021

: 4. bis 19. April 2021 Hamburg : 7. bis 18. März 2022 (Skiferien)

: 7. bis 18. März 2022 (Skiferien) Hessen : 11. bis 23. April 2022

: 11. bis 23. April 2022 Mecklenburg-Vorpommern : 11. bis 20. April 2022

: 11. bis 20. April 2022 Niedersachsen : 4. bis 19. April 2022

: 4. bis 19. April 2022 Nordrhein-Westfalen : 11. bis 23. April 2022

: 11. bis 23. April 2022 Rheinland-Pfalz : 13. bis 22. April 2022

: 13. bis 22. April 2022 Saarland : 14. bis 22. April 2022

: 14. bis 22. April 2022 Sachsen : 15. bis 23. April 2022

: 15. bis 23. April 2022 Sachsen-Anhalt : 11. bis 16. April 2021

: 11. bis 16. April 2021 Schleswig-Holstein : 4. bis 16. April 2022

: 4. bis 16. April 2022 Thüringen: 11. bis 23. April 2022

Warum haben die Länder unterschiedliche Ferienregelungen?

Die Sommerferien der Länder werden in einem mehrjährigen Rhythmus von einer Länderarbeitsgruppe abgestimmt und von der Kultusministerkonferenz beschlossen. Die übrigen Ferientermine werden von den Ländern bestimmt (z. B. Osterferien, Herbstferien, Weihnachtsferien). Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.

Hier finden Sie die Ferienordnung für das Land Berlin (pdf, 107 kb).

Wann ist Ostern in den nächsten Jahren?

Jahr 2023: Ostersonntag: 9. April

Jahr 2024: Ostersonntag: 31. März

Jahr 2025: Ostersonntag: 20. April

Jahr 2026: Ostersonntag: 5. April

Jahr 2027: Ostersonntag: 28. März

Warum ist Ostern immer an einem anderen Datum?

Während Weihnachten jedes Jahr am gleichen Tagen gefeiert wird, unterschiedet sich das Datum für Ostern von Jahr zu Jahr. Das Fest richtet sich nämlich nach dem Mondzyklus: Ostermontag fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Nach dem gregorianischen Kalender ist das frühstmögliche Datum für den Ostersonntag der 22. März, das späteste der 25. April.

Was feiert man an Ostern überhaupt?

Ostern ist das wichtigste und höchste Fest des Christentums. Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus an Ostern gekreuzigt und ist danach von den Toten wieder auferstanden.

Gründonnerstag: An diesem Tag gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Nach der Messe werden oft Blumen, Schmuck und Kerzen aus Kirchen entfernt. Kirchenglocken bleiben bis zur Nacht auf Ostersonntag still.

An diesem Tag gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Nach der Messe werden oft Blumen, Schmuck und Kerzen aus Kirchen entfernt. Kirchenglocken bleiben bis zur Nacht auf Ostersonntag still. Karfreitag: Laut der biblischen Erzählung wurde Jesus an diesem Tag gekreuzigt. Um sich darauf zu besinnen, beten und fasten Christen.

Laut der biblischen Erzählung wurde Jesus an diesem Tag gekreuzigt. Um sich darauf zu besinnen, beten und fasten Christen. Ostersonntag: Ein Engel soll das leere Grab von Jesus gefunden haben. Nach christlicher Vorstellung ist er auferstanden. Darauf gründet sich der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ostersonntag ist jeweils der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.

Ein Engel soll das leere Grab von Jesus gefunden haben. Nach christlicher Vorstellung ist er auferstanden. Darauf gründet sich der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ostersonntag ist jeweils der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ostermontag: Nach der Bibel trafen zwei Jünger den von den Toten auferstandenen Jesus, erkannten ihn aber zunächst nicht. In Anlehnung daran pilgern dann besonders im Süden Deutschlands einige Menschen. Andere machen einen Osterspaziergang.

Osterhase & Co.: Wie sind die Osterbräuche entstanden?

Ein Osterhase, der bunte Eier bringt? Auch das wichtigste christliche Fest hat seine festen Bräuche. Hier finden Sie alle Fragen und Antworten rund um die Osterbräuche:

Einige Traditionen wie Osterhase, Ostereier oder Osterfeuer sind bekannt. Doch es gibt auch unbekanntere Bräuche. Weshalb darf man etwa in der Karwoche auf keinen Fall ein frisches Hemd tragen, und wieso ist das Graben von Löchern tunlichst zu vermeiden? Hier finden Sie die Anworten:

Weshalb Sie in der Karwoche kein frisches Hemd tragen dürfen