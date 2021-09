Olaf Scholz: Letzter Wahlkampfauftritt im Wahlkreis

Potsdam. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nutzt am Samstag zum letzten Mal vor der Bundestagswahl die Gelegenheit, mit Bürgern in seinem Wahlkreis in Potsdam ins Gespräch zu kommen. Bei zwei Terminen will er Bürgerfragen beantworten. Scholz bewirbt sich im Wahlkreis Potsdam um ein Direktmandat. Dort tritt auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Direktkandidatin an. Außerdem gehen unter anderem die Ex-Landesvorsitzende der CDU Saskia Ludwig, die frühere FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg und der Linke-Bundestagsabgeordnete Norbert Müller ins Rennen. Die SPD liegt in den jüngsten Umfragen vor der Union und den Grünen.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-347886/2

