In Berlin werden wieder weniger Wohnungen gebaut

Berlin. Von 2010 bis 2016 ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Berlin kontinuierlich angestiegen. In den beiden Folgejahren stagnierte die Zahl der Baugenehmigungen und ist momentan rückläufig. Entsprechend ist auch die Zahl der fertig gestellten Wohnungen zuletzt deutlich gesunken. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 2580 weniger Wohnungen bezugsfertig als noch im Vorjahr 2019. Das geht aus dem „Indikatorenbericht 2021“ hervor, den die Senatsverwaltung für Umwelt und das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg vorgelegt haben. Der Bericht ist an den 17 internationalen Zielen für Nachhaltige Entwicklung ausgerichtet und gibt mit 40 Indikatoren einen datenbasierten Überblick über nachhaltige Entwicklung in Berlin.

Konkret wird in dem Bericht die Zahl der Baugenehmigungen und -fertigstellungen seit 2008 betrachtet. Demnach wurden im Jahr 2008 genau 6310 Wohnungen genehmigt. In den Folgejahren waren die Baugenehmigungen bis 2010 rückläufig. Danach stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen bis zum Jahr 2016 kontinuierlich auf 23.859 an. In den beiden Folgejahren stagnierte die Zahl der Baugenehmigungen und ist momentan leicht rückläufig. Im Jahr 2020 wurde für 20.274 Wohnungen eine Baugenehmigung erteilt.

Zeitversetzt zu den Genehmigungen entwickeln sich die Baufertigstellungen: Mit 3925 Wohnungen wurden im Jahr 2008 die wenigsten Wohnungen im Beobachtungszeitraum bezugsfertig. Dieser Wert stieg bis zum Jahr 2019 auf 18.870 Wohnungen. Im Jahr 2020 wurden lediglich 16.290 fertig gestellt – das entspricht einem Minus von 2580 Wohnungen gegenüber dem Vorjahr 2019.

Bündnis „Soziales Wohnen“: Jährlich 80.000 neue Wohnungen

Dass die Zahl der fertig gestellten Wohnungen in Berlin bei Weitem nicht ausreicht, um den tatsächlichen Bedarf zu decken, darauf hatte in diesem Jahr eine Studie vom Pestel Institut in Hannover hingewiesen. Der Wohnungsbau in Berlin hinkt demnach der Zuwanderung der vergangenen Jahre hinterher. Zwischen 2011 und 2019 wuchs die Hauptstadt um fast 337.800 Einwohner auf rund 3,7 Millionen. Das war ein Zuwachs von rund zehn Prozent. Aber nur etwa halb so schnell wuchs im selben Zeitraum der Wohnungsbestand in Berlin, der um rund fünf Prozent auf 1,97 Millionen Wohnungen zunahm. Das Bündnis „Soziales Wohnen“ aus Gewerkschaften, Sozial- und Branchenverbänden hatte das Pestel Institut mit der Studie beauftragt. In den vergangenen fünf Jahren fehlten demnach im Schnitt pro Jahr rund 80.000 Wohnungen, um den Bedarf zu decken.

Laut Stadtentwicklungsplan 2030 sind dagegen bis 2030 jährliche Fertigstellungen von 16.000 Wohnungen notwendig, um den Nachfrageüberhang mittelfristig auszugleichen.