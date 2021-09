Alles, was Sie zum Berliner Super-Wahltag wissen müssen

Berlin. Am Sonntag haben die Berliner und Berlinerinnen gleich vierfach die Wahl. Sie können ihre Stimmen für den Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgeben. Außerdem können sie sich am Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne beteiligen. Mehrere Hunderttausend Berliner haben bereits von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Bis Donnerstag dieser Woche wurden für 983.679 Briefwähler Wahlscheine ausgestellt und damit für 35,6 Prozent der Wahlberechtigten. Das ist ein Rekordwert in Berlin. Zur Bundestagswahl 2017 wurden bis zum Wahltag 686.177 Wahlscheine (27,4 Prozent der Wahlberechtigten) ausgegeben. Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Wahlen.

Wie viele Stimmzettel bekomme ich?

Jeder Wähler bekommt fünf Stimmzettel, auf diesen Seiten bilden wir Muster ab. Ein Stimmzettel ist für die Bundestagswahl. Auf diesem Zettel hat man zwei Stimmen. Mit der Erststimme (linke Hälfte) wird ein Wahlkreisabgeordneter gewählt, mit der Zweitstimme (rechte Hälfte) über die Landesliste einer Partei entschieden. Zwei weitere Stimmzettel sind für die Wahl des Abgeordnetenhauses. Auf dem weißen Stimmzettel geht es um die Erststimme für einen Wahlkreisabgeordneten. Der Kandidat, der in diesem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, zieht direkt in das Abgeordnetenhaus ein (Direktmandat). Auf dem zweiten Stimmzettel (weiß mit kräftigem blauen Rand) wählt man eine Partei. Die Parteien haben auf Listen die Reihenfolge ihrer Kandidaten und Kandidatinnen festgelegt, dies kann auf Bezirks- oder Landeslisten geschehen. Der vierte Stimmzettel (weiß mit kräftigem orangegelben Rand) betrifft die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung. Dort kann man nur Parteien oder Wählergemeinschaften wählen, keine Personen. Auf dem Stimmzettel stehen aber die Namen der Kandidaten für die jeweils ersten drei Listenplätze dieser Parteien. Mit dem fünften Stimmzettel schließlich entscheidet man, ob man sich im Volksentscheid dafür ausspricht, die Wohnungsbestände großer Unternehmen zu vergesellschaften oder nicht.

Muss ich alle Stimmzettel ausfüllen?

Nein. In Deutschland gibt es ein Wahlrecht, keine Wahlpflicht. Es ist also auch möglich, nur einen Teil der Stimmzettel auszufüllen.

Wann ist der Stimmzettel ungültig?

Man darf für Erststimme, Zweitstimme und den Volksentscheid nur jeweils ein Kreuz machen. Es muss deutlich werden, für welchen Bewerber oder welche Partei das Kreuz gilt; beim Volksentscheid, ob Ja oder Nein gemeint ist. Ungültig ist ein leerer ebenso wie ein unterschriebener Stimmzettel. Kommentare auf dem Stimmzettel führen ebenfalls in aller Regel dazu, dass die Stimmabgabe für ungültig erklärt wird. Wenn man sich beim Ankreuzen vertan hat, kann man sich vom Wahlvorstand einen neuen Zettel geben lassen.

Ich habe meine Wahlbenachrichtigung verloren. Kann ich trotzdem wählen gehen?

Wahlberechtigte können an den Wahlen auch ohne die Benachrichtigung teilnehmen. Sie müssen aber einen Personalausweises oder Reisepass vorlegen. Das richtige Wahllokal findet man im Internet auf der Webseite der Landeswahlleiterin unter: wahlen-berlin.de/wahlen/BE2021/wahllokalsuche/wahllokale.asp.

Kann ich überall in meinem Wohnbezirk wählen gehen?

Nein. Jeder muss in seinem ihm zugeteilten Wahllokal wählen. Die Adresse befindet sich auf der Vorderseite der Wahlbenachrichtigung.

Kann ich auch wählen, wenn mein Ausweis abgelaufen ist?

Ja, der Ausweis darf auch abgelaufen sein. Im Übrigen genügt ein amtlicher Lichtbildausweis, mit dem die Identität des Wählers oder der Wählerin eindeutig zu erkennen ist. Das kann also auch ein Führerschein mit Foto sein.

Kann ich jetzt noch Briefwahlunterlagen beantragen?

Nein, die Frist dafür endete am gestrigen Freitag.

Ich hatte Briefwahlunterlagen beantragt, sie aber bislang nicht zurückgeschickt. Kann ich noch wählen?

Ja. Man kann am Sonntag mit den kompletten Briefwahlunterlagen in sein Wahllokal gehen und diese dort gegen Stimmzettel für die Urnenwahl tauschen. Zulässig ist auch, die ausgefüllten Briefwahlunterlagen zum Wahlamt seines Bezirks zu bringen. Die Unterlagen müssen allerdings dort spätestens am Sonntag um 18 Uhr eintreffen, um bei der Auszählung berücksichtigt zu werden. Die Adresse des jeweiligen bezirklichen Wahlamtes steht auf dem roten Wahlbrief.

Kann ich für eine andere Person, zum Beispiel einen Verwandten, wählen?

Nein, das ist nicht zulässig.

Kann ich meine Stimme abgeben, wenn ich am Sonntag krank werde und nicht ins Wahllokal gehen kann? Oder wenn ich unter Corona-Quarantäne gestellt werde?

Ja. Bis 15 Uhr kann eine Vertrauensperson, etwa ein Angehöriger, Briefwahlunterlagen im Bezirkswahlamt abholen. Dazu ist eine Vollmacht des Erkrankten erforderlich, die formlos oder auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung erteilt werden kann. Die Erkrankung muss glaubhaft gemacht werden, ein Attest als Nachweis ist nicht zwingend erforderlich. Bis 18 Uhr müssen die ausgefüllten Unterlagen beim Bezirkswahlamt abgegeben werden. Dieses Prozedere gilt auch für Wahlberechtigte, für die kurzfristig wegen Corona Quarantäne angeordnet wurde. Sollte die Anordnung telefonisch erfolgt sein, reicht es aus, dass der Bevollmächtigte dies glaubhaft macht. In den anderen Fällen sollte die Anordnung oder eine Kopie davon vorgelegt werden. In jedem Fall muss sich der Bevollmächtigte ausweisen können.

Kann ich mir im Wahllokal bei körperlicher Einschränkung helfen lassen?

Ja, das wird vom Wahlvorstand erlaubt. Blinde können beim Ausfüllen der Stimmzettel im Wahllokal eine Hilfsperson hinzuziehen.

Darf ich mein Kind oder meinen Hund mit in die Wahlkabine nehmen?

Das liegt im Ermessen des Wahlvorstands. Weder darf das Wahlgeheimnis verletzt noch die Ordnung im Wahllokal gestört werden. Kleine Kinder, die noch nicht lesen können, werden sicherlich in aller Regel akzeptiert. Hunde sollten besser draußen gelassen werden.

Darf ich in der Wahlkabine Selfies machen?

Nein.

Gelten besondere Corona-Bedingungen in den Wahllokalen?

Ja, es gibt ein Hygienekonzept. Alle Wahlberechtigten müssen im Wahllokal und in dem Gebäude eine medizinische Maske tragen, also eine OP- oder eine FFP2-Maske. Sie werden außerdem gebeten, einen Kugelschreiber mitzubringen. Geeignete Stifte und Masken gibt es im Notfall aber auch im Wahllokal. Die Wahllokale wurden mit Spuckschutzwänden für die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sowie mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Im Wahlraum dürfen sich gleichzeitig nur so viele Wahlberechtigte aufhalten, wie gleichzeitig ohne Stau von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. Wenn es zu Warteschlangen kommt, müssen die Betroffenen außerhalb des Wahlraums stehen. Es gilt die Pflicht zum Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern. Trotz Corona ist es auch diesmal möglich, die Stimmauszählung zu beobachten. Sollte der Andrang zu groß werden, entscheidet der Wahlvorstand, wer die Wahl beobachten darf und wie gegebenenfalls Wechsel erfolgen.

Was passiert, wenn sich jemand weigert, die Hygieneregeln einzuhalten?

Der oder die Vorsitzende des Wahlvorstands hat das Hausrecht und kann Personen, die die Ordnung im Wahllokal stören, des Raumes verweisen. Dazu gehören auch Verstöße gegen die Hygieneregeln. Im Fall einer Gefahr oder Bedrohung kann die Polizei alarmiert werden. Ein kurzer Draht zum nächstgelegenen Polizeiabschnitt ist gewährleistet.

Am Sonntag findet auch der Berlin-Marathon statt. Erreiche ich mein Wahllokal, wenn ich die Strecke queren muss?

Ja. Die Landeswahlleitung hat mit dem Veranstalter SCC Events insgesamt 30 Kreuzungsstellen an der Laufstrecke vereinbart. In allen Wahlbezirken, in denen Stimmberechtigte die Marathonstrecke überqueren müssen, um in ihr Wahllokal zu gelangen, haben diese ein Informationsblatt zusammen mit der Wahlbenachrichtigung erhalten. Betroffen sind rund 41.500 Stimmberechtigte in 32 Wahlbezirken. Das Info-Blatt enthält eine Karte, auf der das Wahllokal, die Querungsmöglichkeiten sowie der Verlauf der Marathonstrecke in diesem Bereich dargestellt sind, außerdem Hinweise, in welchem Zeitraum das Queren der Strecke voraussichtlich gar nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sein wird. Am Wahltag wird es zudem im Netz eine interaktive Anwendung geben, die unter anderem die Querungsstellen und die betroffenen Wahllokale enthält.

Wie lassen sich lange Wartezeiten im Wahllokal vermeiden?

Die Landeswahlleiterin empfiehlt, sich schon vor dem Gang zum Wahllokal mit den Stimmzetteln sowie den Parteien und Kandidaten darauf vertraut zu machen. Alle Stimmzettel sind im Netz unter berlin.de/wahlen einsehbar. Welche Stimmzettel für den jeweiligen Wahlkreis die richtigen sind, kann der Wahlbenachrichtigung entnommen werden. Die Stimmzettel hängen auch im Wartebereich des Wahllokals aus. Zudem wird empfohlen, nicht erst kurz vor Schließung der Wahllokale zu kommen. Sie sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Erfahrungsgemäß ist morgens und mittags der Andrang nicht so groß.

Kann ich einen Fahrdienst zum Wahllokal in Anspruch nehmen?

Die Parteien bieten, anders als bei früheren Wahlen, keinen Fahrdienst an. Das sei wegen der Corona-Ansteckungsgefahr zu problematisch, hieß es. Einige Kandidaten haben aber Fahrdienste auf Anfrage in Einzelfällen organisiert.

Kann ich am Sonntagabend eine Wahlparty besuchen?

Die Parteien haben Wahlpartys organisiert, oft auch in den Bezirken. Allerdings ist es in der Regel nicht möglich, dort einfach hinzugehen. Wegen der Corona-Bestimmungen ist die Personenzahl stark begrenzt, deshalb gewähren die Organisatoren den Zutritt über Anmeldungen und konzentrieren sich meist auf ihre Parteibasis. Ausnahmen sind etwa die Wahlparty der Linken im Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2. Dort gilt die 2G-Regel und der Grundsatz „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Der Einlass beginnt um 16 Uhr und endet, wenn der Saal voll ist. Öffentlich ist auch die Wahlparty der Spandauer SPD im Lokal „Charlotte“, Charlottenstraße 14a.

Wann werden die Briefwahlstimmen ausgezählt?

Gegen 15 Uhr beginnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Briefwahlbezirke, die roten Wahlbriefe zu öffnen, die Wahlscheine zu kontrollieren und die blauen Umschläge, die die Stimmzettel enthalten, in eine Urne zu werfen. Die Wahlurnen dürfen erst um 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, geöffnet werden. Dann beginnt die Auszählung.

Wann werden Berliner Wahlergebnisse veröffentlicht?

Zuerst werden die Stimmzettel für die Bundestagswahl ausgezählt, dann die für das Abgeordnetenhaus, danach kommen die Bezirksverordnetenversammlungen dran und schließlich der Volksentscheid. Nach jeder Zählung meldet der Vorstand eines Wahllokals das Ergebnis an das Bezirkswahlamt. Ab einem Auszählungsstand von zehn Prozent bereitet das Amt für Statistik die Ergebnisse auf und veröffentlicht sie fortlaufend im Internet unter wahlen-berlin.de. Das wird voraussichtlich ab etwa 19.30 Uhr geschehen. Ein solcher Auszählungsstand ist allerdings nicht repräsentativ. Mit dem vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl in Berlin wird gegen 1.30 Uhr gerechnet. Die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl und des Volksentscheides stehen wahrscheinlich erst am frühen Montagmorgen fest. Die Landeswahlleiterin liefert, anders als die Fernsehanstalten, keine Hochrechnungen. Die Berliner Morgenpost präsentiert im Netz auf morgenpost.de am Sonntagabend sowie am Montag stets die wichtigen aktuellen Wahlergebnisse.

Worum geht es beim Volksentscheid?

Initiiert hat den Volksentscheid die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Ihr Ziel ist die Vergesellschaftung der Bestände aller privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen im Land Berlin. Ausgenommen werden sollen kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Die Initiative hat allerdings keinen Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt, sondern lediglich einen Beschlussentwurf. Darin wird der Senat aufgefordert, „alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind“. Die Unternehmen sollen also enteignet werden, vorgesehen ist eine finanzielle Entschädigung unterhalb des Verkehrswerts der Wohnungen. Der Plan der Initiative ist politisch sehr umstritten, zu den Kosten gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen, an der Rechtmäßigkeit des Vorhabens bestehen viele Zweifel.

Wann ist der Entscheid erfolgreich?

Der Volksentscheid ist angenommen, wenn mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten und gleichzeitig die Mehrheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zustimmt. Um erfolgreich zu sein, müssten also mindestens rund 612.000 Ja-Stimmen zusammenkommen.

In Zahlen: Von Unterstützern bis Kandidaten

Wie viele Berliner sind am Sonntag wahlberechtigt?

Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus sind rund 2.448.000 Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Bei der Bundestagswahl gibt es indes rund 21.000 Wahlberechtigte mehr, da hier auch Neu-Berlinerinnen und Neu-Berliner sowie Auslandsdeutsche zugelassen sind. An den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen dürfen sich diese Menschen hingegen nicht beteiligen, weil sie nicht mindestens seit dem 26. Juni 2021 in Berlin wohnen. Wer das Abgeordnetenhaus mitwählen darf, ist laut Abstimmungsgesetz auch stimmberechtigt für den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Erheblich höher ist die Zahl der Wahlberechtigten hingegen bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Hier können sich insgesamt 2.738.653 Menschen beteiligen, denn auf Bezirksebene dürfen auch 16- und 17-jährige Deutsche sowie in Berlin lebende EU-Bürger ab 16 Jahren ihre Stimmen abgeben. Ein weiteres statistisches Detail: Für das Abgeordnetenhaus sind fast 40.000 Menschen weniger wahlberechtigt als vor fünf Jahren, die Zahl der in Berlin lebenden volljährigen Deutschen ist gesunken. Inzwischen sind nur noch rund 78 Prozent der volljährigen Berliner wahlberechtigt.

Wie viele Wahllokale gibt es in Berlin?

Diesmal wurden 2257 Wahllokale eingerichtet, 478 mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2017, sowie 1507 Briefwahlbezirke – 847 mehr als 2017. Damit haben die Organisatoren des Urnengangs sowohl auf den stark gestiegenen Anteil der Briefwähler reagiert als auch auf die Vielzahl der Stimmzettel. Letztere sorgt potenziell dafür, dass das Ausfüllen länger dauert. Knapp 70 Prozent der Berliner Wahllokale sind barrierefrei zugänglich, weitere 12,7 Prozent sind für Menschen im Rollstuhl mit einer Hilfsperson erreichbar. Gegenüber der letzten Wahl ist der Anteil barrierefreier Wahllokale leicht gesunken, da Seniorenheime und -treffs, die in der Regel barrierefrei zugänglich sind, aufgrund der Corona-Pandemie nicht genutzt werden können. Das kleinste Wahllokal ist übrigens das Fährhaus Saatwinkel (Reinickendorf) mit 250 Wahlberechtigten.

Wie viele Wahlhelfer werden eingesetzt?

Mehr als 34.000 ehrenamtliche Mitglieder von Wahlvorständen sorgen für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl und zählen nach Schließung der Wahllokale die Stimmen aus. Das sind rund 14.000 mehr als bei den vergangenen Wahlen. Die Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bekommen für ihren Einsatz ein Erfrischungsgeld von 60 Euro, in einem Briefwahllokal 50 Euro. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes erhalten 30 beziehungsweise 25 Euro, wenn Freizeitausgleich gewährt wird.

Wie viele Kandidaten und Kandidatinnen treten an? Und wie viele Parteien?

In den zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen bewerben sich 170 Personen um ein Direktmandat, 37 mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2017. Es stehen 24 Landeslisten von Parteien zur Wahl. Der Frauenanteil liegt bei 39 Prozent, 7,4 Prozentpunkte höher als 2017. In den 78 Abgeordnetenhauswahlkreisen kämpfen 812 Personen um ein Direktmandat, 160 mehr als bei der letzten Berlin-Wahl 2016. Zugelassen wurden 34 Landes- und Bezirkslisten. Der Frauenanteil liegt bei 38 Prozent, 7,8 Prozentpunkte höher als 2016. Bei der Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen kandidieren 2603 Personen.

Wie viele unterschiedliche Stimmzettel gibt es?

Insgesamt wurden 115 unterschiedliche Stimmzettel angefertigt: Für die Bundestagswahl zwölf, sie unterscheiden sich bei den Direktkandidaten (Erststimme) in den zwölf Wahlkreisen. Für die Abgeordnetenhauswahl wurde Berlin wieder in 78 Wahlkreise eingeteilt, folglich gibt es 78 unterschiedliche Stimmzettel für die Erststimmen. Hinzu kommen zwölf Stimmzettel für die Zweitstimmen, einer für jeden Bezirk, sowie zwölf Stimmzettel für die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen – ebenfalls einer für jeden Bezirk. Und schließlich der Stimmzettel für den Volksentscheid, er ist überall in Berlin gleich.