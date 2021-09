Corona Berlin: Angebot für Corona-Tests wird halbiert

Corona-Tests in Berlin werden ab dem 11. Oktober kostenpflichtig. Das Land rechnet mit weniger Nachfrage.

Berlin. Mit dem Wegfall der kostenlosen Corona-Tests zum 11. Oktober halbiert Berlin das Angebot der Corona-Testmöglichkeiten in der Stadt. „Die Kapazität der zwölf senatsvertragsgebundenen Testzentren soll im September von 1000 Tests pro Testzentrum auf 500 Tests pro Testzentrum reduziert werden“, heißt es in einem Schreiben der Gesundheitsverwaltung.

Derzeit sind noch insgesamt 1100 Teststellen in der Stadt geöffnet, die pro Woche vier Millionen Tests durchführen können. Doch täglich werden es weniger, weil die Nachfrage nach Tests sinkt. Private Anbieter werden ihre Arbeit in den kommenden Wochen zunehmend einstellen, so die Prognose er Verwaltung, weil die Kosten der Tests nicht mehr vom Bund übernommen werden. Die Auslastung der landeseigenen Teststellen beträgt aktuell nur noch zehn bis 20 Prozent.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Tests in Berlin: Ausnahmen für Schwangere und Immunerkrankte

„Da dieser Rückbau durch die Senatsverwaltung nicht steuer- beziehungsweise beeinflussbar ist, kann ein Weiterbestehen eines zumindest in Ansätzen und punktuell flächendeckenden Testangebotes nur durch senatsvertragsgebundene Testzentren bis Ende 2021 sichergestellt werden“, schreibt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz in dem Bericht.

Die landeseigenen Stellen – in jedem Bezirk eine – übernehmen dann allein die Grundversorgung. Einerseits werden sie noch kostenlose Tests für diejenigen Personen anbieten, die sich bislang nicht impfen lassen konnten, wie zum Beispiel Schwangere oder Menschen mit bestimmten Immunerkrankungen. Andererseits führen sie die PCR-Tests von positiv getesteten Schülern, Kitakindern und Reiserückkehrern durch. In Berlin werden aktuell noch rund 40.000 dieser PCR-Tests pro Woche vorgenommen.

Die Verwaltung geht von bis zu 1,2 Millionen Corona-Tests aus

Bis zum Ende des Jahres rechnet die Verwaltung mit zusätzlichen rund 1,32 Millionen Tests. „Die Bedarfe im Zeitraum September bis Dezember 2021 lassen sich aktuell schätzen in Höhe von 600.000 Tests für senatsbeauftragte Testzentren, 500.000 Tests zur Sicherung des Bedarfs im Bereich Pflege, 150.000 Tests im Bereich Impfzentren und Mobile Impfteams, 10.000 für eigenes Personal, insgesamt also in Höhe von circa 1.260.000 Tests“, heißt es.

Lesen Sie auch:

Zusätzliche Kosten für die Tests fallen nicht an. Berlin hatte bereits im vergangenen Jahr 18 Millionen Schnelltests für 21 Millionen Euro bestellt, die in diesem Jahr geliefert wurden. Für die Aufrechterhaltung der zwölf Teststellen veranschlagt die Gesundheitsverwaltung bis zum Ende des Jahres weitere vier Millionen Euro.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich darauf verständigt, die Kosten für Schnelltests nur noch für bestimmte Gruppen zu übernehmen. Dazu zählen Schwangere und Personen mit bestimmten Immunerkrankungen, die sich bislang nicht impfen lassen konnten. Für alle anderen werden die Tests ab dem 11. Oktober kostenpflichtig.

Die Kosten für die Corona-Tests werden zwischen 15 und 25 Euro liegen

Wie viel die Tests dann kosten, ist noch nicht klar. Bevor die Schnelltests im März kostenlos wurden, lagen die Preise bei Hausärzten zwischen 15 und 25 Euro, in der Apotheke bei etwa 29 Euro und Teststationen verlangten oft zwischen 30 und 50 Euro für einen Antigen-Schnelltest. Der Preis für PCR-Tests lag bei rund 50 Euro, für Tests mit einem schnellen Ergebnis können noch höhere Preise anfallen

Je mehr Menschen vollständig geimpft sind, desto geringer ist die Nachfrage nach Tests, um bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen zu können, wie zum Beispiel den Besuch einer Veranstaltung oder die Nutzung von Innenräumen im Gastgewerbe. 63,7 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind derzeit vollständig geimpft, 150.000 Menschen warten auf den zweiten Impftermin (3,5 Prozent).

Allerdings variieren die Quoten zwischen den Altersgruppen stark. Während nach Angaben der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) fast 80 Prozent der über 18-Jährigen geimpft sind, sind es bei den zwölf- bis 17-Jährigen erst 36,5 Prozent. Für sie liegt eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission erst seit wenigen Wochen vor.

Kostenpflicht für Corona-Tests soll Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen

Um die Pandemie wirksam in den Griff zu bekommen und eine vierte Infektionswelle zu vermeiden, ist eine deutlich höhere Impfquote notwendig. Nach Angaben von Experten sollte sie 80 Prozent, besser noch 85 Prozent betragen, um Aussicht darauf zu erlangen, die Corona-Einschränkungen aufzuheben, wie das in Dänemark und Großbritannien bereits der Fall ist. In Berlin stockte die Impfkampagne zuletzt allerdings. Mit der Kostenpflicht für Tests wollen die Gesundheitsminister und der Bund mehr Menschen von einer Impfung überzeugen.