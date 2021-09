Herzzentrum Berlin unter Top Ten der Fachkliniken weltweit

Berlin. Das Deutsche Herzzentrum Berlin (DHZB) gehört zu den zehn besten herzchirurgischen Fachkliniken der Welt. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Rangliste der US-Zeitschrift Newsweek hervor, wie das DHZB am Freitag mitteilte. Neben acht Kliniken aus den USA und einer Klinik in Tokio belegt das DHZB demnach Platz 9 auf einer Bestenliste von 150 weltweit in der Kategorie Herzchirurgie ausgezeichneten Krankenhäusern. Es ist die einzige europäische Klinik in den „Top Ten“.

Das Ranking „World’s Best Specialized Hospitals 2022” basiert auf einer Online-Befragung, zu der Newsweek und das internationale Statistik-Portal „Statista“ nach eigenen Angaben mehr als 40.000 medizinische Expertinnen und Experten aus mehr als 20 Staaten eingeladen hatte – darunter Ärzte, Krankenhaus-Manager und Fachkräfte. Das Ergebnis der Befragung wurde anschließend von einem international besetzen Fachgremium analysiert und verifiziert.

Deutsches Herzzentrum will Spitzenstellung weiter festigen und ausbauen

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die nur als Teamleistung aller beteiligten Fachdisziplinen und Berufsgruppen erreicht werden kann“, sagt Volkmar Falk, Ärztlicher Direktor des DHZB. „Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für ihre herausragenden Leistungen sowie allen zuweisenden Ärzt*innen und unseren Patient*innen für ihr Vertrauen.“

Die Bewertung als eine der zehn besten herzchirurgischen Kliniken der Welt sei für alle Teams zugleich ein Ansporn, weiterhin allen Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung auf dem aktuellen Stand der Medizin anbieten zu können, so Falk. Mit der bevorstehenden Vereinigung der herzmedizinischen Kapazitäten von DHZB und Charité wolle man die internationale Spitzenstellung weiter festigen und ausbauen.

Bewertet wurden Fachkliniken in zehn Disziplinen, darunter auch die Kardiologie. Auch hier steht das DHZB auf der weltweiten Bestenliste (Platz 32).

