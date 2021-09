Auto Tesla weist Kritik an Bau der Fabrik zurück

Zum Jahresende will Tesla in Grünheide in Brandenburg loslegen mit der Produktion von Elektroautos. Erstmal wird die umfangreiche Kritik von Naturschützern und Anwohnern im Internet ausgelegt. Danach fehlt dann noch die Entscheidung über die abschließende Genehmigung.