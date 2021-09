Großeinsatz in Neukölln: Am 18. Februar dieses Jahres durchsuchten Spezialkräfte Objekte im Clan-Milieu. Dieser Spätkauf in der Wildenbruchstraße wird dem Einflussbereich der polizeibekannten Familie Remmo zugerechnet. Hintergrund der Razzia waren blutige Auseinandersetzungen zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im November 2020, sowie Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft zu Waffen- und Drogenhandel.