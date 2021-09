Entwarnung für Kruse und Trimmel: Knoche bei Union fraglich

Berlin. Der 1. FC Union Berlin kann gegen Arminia Bielefeld auf Offensivstar Max Kruse und Kapitän Christopher Trimmel bauen. Das Duo hat seine Blessuren überwunden und konnte am Donnerstag am Training des Berliner Fußball-Bundesligisten teilnehmen, wie Trainer Urs Fischer mitteilte. Kruse hatte sich in der Partie bei Borussia Dortmund (2:4) am Sonntag am Knöchel verletzt. Trimmel hatte sich am Mittwoch im Training auch eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen.

Einsatzbereit ist auch wieder Mittelfeldspieler Kevin Möhwald, der bei seinem Union-Debüt vor knapp zwei Wochen gegen Augsburg (1:1) eine Muskelverletzung erlitten hatte. Fraglich ist hingegen der Einsatz von Abwehrchef Robin Knoche. Der 30-Jährige verletzte sich am Donnerstag im Training und muss weiter untersucht werden. Fischer wollte keine Auskunft über die Art der Verletzung geben.

Union Berlin hatte gegen Dortmund die erste Saisonniederlage kassiert. Mit sechs Punkten rangieren die Eisernen auf Platz acht. Im Stadion an der Alten Försterei sind die Berliner in der Bundesliga seit 19 Partien ungeschlagen. Die in dieser Saison noch sieglosen Bielefelder sind mit vier Punkten 13., in der Vorsaison verloren sie bei Union mit 0:5.

