Fünferkette für Leipzig: Hertha muss improvisieren

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hält nach zwei Siegen in Folge trotz großer Verletzungssorgen in der Verteidigung an seiner taktischen Formation fest. "Die Jungens fühlen sich in einer Fünferkette sicherer, damit haben wir jetzt zwei Spiele gewonnen. Solange das funktioniert, werden wir mit einer Fünferkette spielen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag im Hinblick auf das Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Neben Kapitän Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha fehlt auch der mittlerweile an der Schulter operierte Lukas Klünter in der Abwehr. Um den Ausfall der Verteidiger aufzufangen, hat der Trainer den 27 Jahre alten Cimo Röcker sowie den 19-jährigen Christalino Atemona aus der U23 zu den Profis hochgezogen. "Einen müssen wir bestimmt mitnehmen, vielleicht sogar zwei. Es ist eine spezielle Situation, da müssen wir improvisieren", sagte Dardai.

Auch im Angriff lässt sich der 45 Jahre alte Ungar noch alle Optionen offen. Der ehemalige RB-Spieler Davie Selke brennt nach seinem Rippenbruch auf einen Einsatz. Der 26-Jährige steuerte in seiner ersten Zeit bei Hertha zwei Treffer bei Herthas bisher einzigem Sieg gegen RB in zehn Aufeinandertreffen bei. Am 17. Dezember 2017 fuhren die Berliner mit einem 3:2-Erfolg in der Messestadt heim.

Dagegen wird Krzysztof Piatek ebenso nicht auf dem Platz stehen wie auch Stevan Jovetic. "Krzysztof will unbedingt, er fühlt sich gesund", sagte Dardai, der im kommenden Hiemspiel gegen den SC Freiburg "100-prozentig" dabei sein werde, "jetzt kann ich noch nichts sagen." Der polnische Nationalstürmer hatte in der Saison 2019/2020 mit dem Ausgleich zum 2:2 in Leipzig den letzten Punktgewinn sichergestellt, zugleich das einzige Remis bei ansonsten acht Niederlagen gegen die Sachsen.

