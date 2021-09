Marathon und Demonstrationen: Sperrungen und Behinderungen

Berlin. Umfangreiche Sperrungen in der Berliner Innenstadt wegen der verschiedenen Marathon-Veranstaltungen sowie Demonstrationen sorgen ab dem (heutigen) Donnerstag bis Montag für Verkehrsbehinderungen und Staus.

Seit Donnerstag ist die Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern gesperrt. Von Freitag bis Montag wird zusätzlich der gesamte Bereich rund um das Brandenburger Tor sowie die Gegend zwischen Bundeskanzleramt und Reichstagsgebäude abgesperrt.

Freitagmittag demonstrieren Umweltschützer der Initiative Fridays for Future vor dem Reichstagsgebäude und ziehen durch das Regierungsviertel. Schon am Morgen sind zahlreiche Fahrraddemonstrationen aus Spandau, Pankow, Steglitz, Charlottenburg, Kreuzberg und anderen Stadtteilen auf dem Weg zum Reichstag, so dass Straßen gesperrt werden. Auch die Stadtautobahn ist in Schöneberg und Tempelhof kurzzeitig betroffen.

Am Samstag ab 14.00 Uhr wird dann die rund 42 Kilometer lange Marathonstrecke durch die Stadt für die Skater frei gehalten. Am Sonntag sind die Läufer bereits ab 7.45 Uhr dran. Sonntagmittag soll sich die Lage auf dem größten Teil der Marathonstrecke entspannen. Die Polizei rät, S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen und Halteverbote für Autos zu beachten.

Der Marathon mit Zehntausenden Teilnehmern startet auf der Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg, führt durch Moabit, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz und wieder zurück durch Charlottenburg und Schöneberg zum Brandenburger Tor. Autofahrer können die Strecke nur über die Autobahn oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-328778/2