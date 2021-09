Berlin. Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Das Mädchen lief laut einer Mitteilung der Polizei am Mittwochnachmittag zwischen parkenden Autos auf die Straße und wurde von einem fahrenden Auto angefahren. Es erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Hals sowie ein verletztes Handgelenk. Der Unfall ereignete sich auf der Hausburgstraße, wo es auch eine Schule gibt.

