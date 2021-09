Berlin-Wahlen 2021: Feuerwehr muss Berliner Wahllokal öffnen

Am Sonntag findet die Bundestagswahl statt, die Parteien werben noch einmal mit aller Kraft um Wählerstimmen. AFPTV hat sich in Berlin umgehört, was die Menschen in der Hauptstadt sagen.

Wahlen in Berlin 2021: Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamente werden in der Hauptstadt am Sonntag gewählt.

Abgestimmt wird zudem über den Volksentscheid zu Enteignungen.

Kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus liegt die SPD in zwei neuen Umfragen weiterhin auf dem ersten Platz.

Berlin. „Super-Wahltag“ in Berlin: Noch nie hat es in der Geschichte der Hauptstadt so viele Wahlen an einem Tag gegeben. Am Sonntag, 26. September, können die Berliner und Berlinerinnen ihre Stimmen für den künftigen Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgeben. Außerdem steht der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen zur Abstimmung. Hier beantworten wird die wichtigsten Fragen zu den Wahlen in Berlin. Die Berliner Morgenpost berichtet im Newsblog. Alle überregionalen News zur Bundestagswahl lesen Sie in diesem Blog.

Mit Hund und Kind zur Wahl

Schlange stehen in Prenzlauer Berg, Dunckerstraße, vor dem kleinen Wahllokal Herbstlaube.

Foto: Christine Richter

11.08 Uhr: Schlange stehen in Prenzlauer Berg, Dunckerstraße, vor dem kleinen Wahllokal Herbstlaube - natürlich mit Hund und Kindern. Es dauert eine halbe Stunde bis zur Stimmabgabe.

Unterlagen weg? Wähler erkrankt? Das ist die Notfall-Wahlstelle

Der ehrwürdige Neuköllner BVV-Saal ist zur Notfall-Wahlstelle umfunktioniert.

Foto: Uta Keseling

11.03 Uhr: Der ehrwürdige Neuköllner BVV-Saal ist zur Notfall-Wahlstelle umfunktioniert. Hierhin kann man sich zum Beispiel wenden, wenn man den Wahlschein verloren hat oder andere Unklarheiten bestehen. Gerade hat jemand die Briefwahlunterlagen für jemanden abgeholt, der kurzfristig ins Krankenhaus kam. Dafür braucht man eine Vollmacht des Wählers. Das ist hier noch bis 15 Uhr möglich.

Wahlen in Berlin: Unerlaubte Wahlwerbung am Rathaus Neukölln

Unerlaubte Wahlwerbung? Die Leiterin des Bürgeramts informiert das Ordnungsamt.

Foto: Uta Keseling

10.55 Uhr: Um die Wahllokale gilt eine Bannmeile, die Wahlwerbung untersagt. Eine Klima-Aktivistengruppe hat Flyer am und vorm Rathaus Neukölln verteilt. Erlaubt oder nicht? Die Leiterin des Bürgeramts informiert das Ordnungsamt.

Wahllokal in Friedrichshain: Gleich kommt Franziska Giffey

Voller Gang vor dem Wahllokal 505 in der Straßmannstraße 14 in Friedrichshain.

Foto: Katrin Lange

10.49 Uhr: Voller Gang vor dem Wahllokal 505 an der Straßmannstraße 14 in Friedrichshain. Hier wird gleich um 11 Uhr Franziska Giffey wählen. Die Schlangen ziehen sich durch alle Gänge.

Geduld gefragt - "Viel zum ankreuzen"

10.48 Uhr: An der Modersohn-Schule in Friedrichshain-Kreuzberg müssen die Wähler an diesem Wahlsonntag ein bisschen Zeit mitbringen. Eine ältere Dame in der Warteschlange erklärt sich das so: „Diesmal ist es halt so viel zum Ankreuzen, das dauert halt.“ Allerdings läuft alles sehr geregelt. Für jene, die keinen eigenen Stift dabei haben, gibt es einen Kugelschreiber, und die Menschen halten sich auch an die Maskenpflicht. Einziger Diskussionspunkt bei den Wahlhelfern: Soll man ein Muster des Volksentscheids im Wartebereich anbringen? Ein Helfer sagt, das sei nicht vorgesehen gewesen

Neukölln: Viel Platz für Briefwahl-Unterlagen

Wegen der hohen Anzahl ab Briefwählern haben viele Bezirke zum Auszählen eigens große Räume bereitgestellt.

Foto: Uta Keseling

10.41 Uhr: Aus dem Rathaus Neukölln werden jetzt die Briefwahlurnen ins Briefwahlzentrum in der Otto-Hahn-Oberschule an der Buschkrugallee gebracht. Wegen der hohen Anzahl ab Briefwählern haben viele Bezirke zum Auszählen eigens große Räume bereitgestellt. Kristian Schiemann beaufsichtigt die Urnen. Er ist Kreis- und Bezirkswahlleiter in Neukölln.

Schließanlage streikt - Feuerwehr muss Berliner Wahllokal öffnen

Ein Wagen der Berliner Feuerwehr steht vor der Mensa Nord, in der sich die Wahllokale 102 und 106 befinden. Die Wahllokale 102 und 106 mussten aufgrund von technischen Schwierigkeiten rund eine Stunde später öffnen.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

10.32 Uhr: Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnten Wählerinnen und Wähler zweier Berliner Wahllokale am Sonntagmorgen zu Wahlkabinen und Abstimmung gelangen. Wegen Problemen mit der elektronischen Schließanlage kam das Wahlteam nicht rechtzeitig wie geplant in das Gebäude der Mensa Nord des Studierendenwerkes mit den Wahllokalen 102 und 106 im Bezirk Mitte. „Wir mussten die Feuerwehr rufen, die mit dem Notschlüssel das Gebäude öffnen konnte“, sagte Wahlvorsteher Alexander Radebach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In der Folge konnten die Wahllokale erst mit Verspätung öffnen. Auch dadurch habe sich eine Schlange von Wählerinnen und Wählern gebildet. Sie mussten etwas warten, bevor alles wieder regulär lief. Ihm sei kein Fall bekannt von jemandem, der deswegen nicht wählen konnte. „Lösungen gibt es“, sagte Radebach.

Charlottenburg: Wahlen und ARD-Fragebögen

Wer hier wählt kann im Anschluss daran noch einen Fragebogen für die ARD Prognose um 18 Uhr ausfüllen.

Foto: Andreas Gandzior

10.24 Uhr: Im Wahllokal an der Guerickestraße in Charlottenburg für die Wahlbezirke 802 und 803 ist es noch relativ ruhig. Wer hier wählt kann im Anschluss daran noch einen Fragebogen für die ARD Prognose um 18 Uhr ausfüllen.

Wählen mit dem Marathon in Hörweite

In Wahllokal 120 in Kreuzberg läuft alles wie geplant.

Foto: Uta Keseling

10.12 Uhr: In Wahllokal 120 in Kreuzberg läuft alles wie geplant. Obwohl alle Wahlhelfer außer ihm selbst zum ersten Mal dabei sind - in anderen Jahren bestehen die Teams großenteils aus Wahl-erfahrenen Helfern, klappt alles, alle seien da, „nur einer hat sich krank gemeldet, lobt Wahlvorstand Klaus Fudickar (im Foto ganz rechts). Das Wahllokal liegt in einer Schule nahe der Gneisenaustraße, draußen feuern Trommeln die ersten Marathonteilnehmer an. Wählerin Wilma Böth wirft schnell ihre Umschläge in die Urnen - die Wahl sei schnell gegangen, „ich wusste, was ich wähle“ - und freut sich jetzt auf den Marathon live.

Lange Schlangen vor Wahllokal in Lichterfelde

9.25 Uhr: Lange Schlangen auch vor dem Wahllokal in der Athene-Grundschule in Lichterfelde. Etliche Wählerinnen und Wähler kommen aus der Wahlkabine mit nicht gefalteten Wahlzetteln zur Urne. Weil die Entscheidungen dann sichtbar sind, müssen sie nochmal wählen.

1750 Polizisten am Wahl- und Marathon-Sonntag im Einsatz

9.20 Uhr: Auch für die Berliner Polizei ist der Wahl- und Marathon-Sonntag in Berlin ein besonderer Tag. "Schon seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kolleg. für Ihre Sicherheit auf den Beinen. Bis zu 1750 Einsatzkräfte werden es heute sein", berichtet die Polizei bei Twitter.

Guten Morgen #Berlin an diesem sonnigen, spannenden Sonntag.

Schon seit den frühen Morgenstunden sind unsere Kolleg. für Ihre Sicherheit auf den Beinen.

Bis zu 1750 Einsatzkräfte werden es heute sein.

Panne im Rathaus Steglitz - Wahltag startet verspätet

Das Wahllokal 101 im Rathaus Steglitz am Sonntagmorgen.

Foto: Katrin Lange

8.30 Uhr: Im Wahllokal 110 im Rathaus Steglitz konnte die Wahl am Sonntagmorgen zunächst nicht pünktlich beginnen, weil eine Wahlurne fehlte. Sie musste erst aus dem Bezirkswahlamt geliefert werden. Die Schlange wurde um 8 Uhr länger. Der erste Wähler in der Schlange war Peter Malish im Rathaus Steglitz. Er hat heute seinen 71. Geburtstag und wollte dann noch feiern. Er sei aber Frühaufsteher, sagt der Steglitzer. Jetzt wartet er vor der Tür. Hoffentlich verpasse er nicht seine Feier, so Malish. Um 8.26 Uhr ging es dann auch im Rathaus Steglitz los. Eine junge Frau, die ihren Zug erreichen musste, hatte da schon aufgegeben. Sie hatte alles ganz genau und ohne Verspätung geplant, weil sie unbedingt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen wollte.

Viele Wahlhelfer kurzfristig abgesprungen

7 Uhr: In Berlin sind viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer kurzfristig abgesprungen. Das berichtet der RBB. Allein in Pankow hätten sich am Sonnabend 70 krankgemeldet. Laut Wahlamtsleiter Albrecht habe es auch in den Tagen davor schon mehr als 200 Absagen gegeben. Warum das so gehäuft passiert, könne sich der Bezirk nicht erklären. Wahlhelferinnen und -helfer, die heute unentschuldigt fehlen, müssen mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechen. Wer spontan einspringen möchte, könne ab 8.30 Uhr die Hotline 030 90295-3073. anrufen. Sie vermittelt auch in andere Bezirke. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Wahlen in Berlin - News vom 24. September 2021: Briefwahlunterlagen nicht erhalten? Ersatz bis Sonnabend

9.50 Uhr: In den vergangenen Tagen haben sich Wahlberechtigte bei den Bezirkswahlämtern gemeldet, die Briefwahlunterlagen beantragt, aber nicht erhalten haben. Landeswahlleiterin Petra Michaelis rät allen Betroffenen, sich umgehend mit ihrem Bezirkswahlamt in Verbindung zu setzen. Wenn Briefwahlunterlagen ausgestellt wurden, kann im Wahllokal nur noch unter Vorlage des Wahlscheins, der den Briefwahlunterlagen beiliegt, gewählt werden. Bis Sonnabend, dem 25. September, 12 Uhr, kann das Bezirkswahlamt einen Ersatz ausstellen. Betroffene müssen glaubhaft versichern, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist. Verlorene Wahlscheine werden jedoch nicht ersetzt.

Wahlen in Berlin - News vom 23. September 2021: SPD steht laut Civey-Umfrage noch besser da

21.27 Uhr: In der Umfrage des Instituts Civey im Auftrag des „Tagesspiegels“ steht die SPD mit 24 Prozent noch besser da und liegt deutlich vor den Grünen (18 Prozent). Die CDU erreicht mit 16 Prozent Platz drei. Die Linken folgen mit 12 Prozent vor der FDP mit 9 Prozent und der AfD mit 8 Prozent. Laut ZDF-„Politbarometer Extra“ kommt die SPD auf 22 Prozent.

Bürgerämter in Steglitz-Zehlendorf bleiben am Montag nach der Wahl geschlossen

16.49 Uhr: Die Bürgerämter in Steglitz-Zehlendorf bleiben am Tag nach der Wahl nun doch geschlossen. Zunächst hieß es, dass alle Dienststellen am Montag, 27. September, regulär besetzt und geöffnet sind. Doch das wurde jetzt drei Tage vor dem Urnengang wieder zurückgenommen. Die neue Information: Die drei Standorte des Bürgeramtes, also Steglitz, Zehlendorf und Lankwitz, bleiben am Tag nach den Wahlen geschlossen. „Zahlreiche Mitarbeitende des Bürgeramtes sind am Wahltag bis in die Nacht als Wahlhelfende eingesetzt, sodass am Folgetag ein geordneter Terminbetrieb nicht gewährleistet werden kann“, erklärt das Bezirksamt in einer Mitteilung. Die Abholung fertig gestellter Dokumente sei nur in dringenden Notfällen, zum Beispiel bei Antritt einer Auslandsreise am selben oder am Folgetag, möglich.

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf schließt am Montag gleich alle Ämter und Dienststellen für den Publikumsverkehr. Begründet wird diese Maßnahme damit, dass die Mehrheit der Beschäftigten des Bezirksamtes mit der Durchführung und dem Auszählen der Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus, zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und des Volksentscheides beschäftigt sind. Deshalb könnten sie am Montag nicht für den Dienstbetrieb zur Verfügung stehen. Mit dieser Entscheidung steht der Bezirk einzigartig in Berlin da, wie eine Nachfrage in anderen Berliner Rathäusern ergab.

Wahlunterlagen ab Freitag nicht mehr per Post schicken

13.07 Uhr: Die Berliner Landeswahlleiterin hat darauf hingewiesen, dass Briefwahlunterlagen ab Freitag nicht mehr mit der Post geschickt werden sollten. Wer zwar Briefwahlunterlagen angefordert, aber bislang nicht zurückgeschickt habe, sollte den Wahlbrief persönlich zum Bezirkswahlamt bringen. Die Berliner Landeswahlleiterin, Petra Michaelis: "Nur so ist gewährleistet, dass die Stimmabgabe für das Wahlergebnis berücksichtigt wird. Alle Wahlbriefe müssen bis Sonntag, dem 26. September 2021, um 18 Uhr beim Bezirkswahlamt eingetroffen sein, ansonsten zählen sie nicht mehr mit." Lesen Sie dazu auch: Briefwahl in Berlin - das müssen Sie wissen.

Umfrage zur Berlin-Wahl - SPD weiter vorn - Grüne dicht dahinter

12.54 Uhr: Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegen SPD und Grüne einer neuen Umfrage zufolge weiterhin dicht beieinander. Dabei hat die SPD auf Platz eins den Abstand im Vergleich zur Vorwoche leicht ausbauen können. Die Berliner Sozialdemokraten kommen im ZDF-„Politbarometer Extra“ der Forschungsgruppe Wahlen auf 22 Prozent (plus 1), die Grünen auf 19 Prozent (minus 1). Die CDU folgt auf Platz drei mit unverändert 17 Prozent. Die Linke kommt laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage auf 13 (plus 1), die AfD unverändert auf 9, die FDP auf 7 Prozent (minus 1). Die übrigen Parteien erreichen zusammen 13 Prozent.

Rechnerisch hätte die seit 2016 regierende rot-rot-grüne Koalition mit 54 Prozent weiterhin eine Mehrheit. Für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün haben sich die Linke und die Grünen ausgesprochen. Denkbar wären aber auch andere Bündnisse aus drei Parteien, etwa aus SPD, CDU und FDP, die der Umfrage zufolge auf 46 Prozent kämen.

Die Forschungsgruppe Wahlen betont, dass ihre Projektionswerte keine Prognose für den Wahlausgang am 26. September darstellen, zumal 29 Prozent der Berlinerinnen und Berliner noch nicht sicher seien, ob und wen sie wählen wollen. Meinungsforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen hält besonders in der Hauptstadt eine größere Differenz zwischen den Vorhersagen und dem Ergebnis für möglich. Das liege unter anderem daran, dass die Parteibindung in Großstädten geringer sei als etwa auf dem Land. „In modernen und jungen Strukturen werden die Menschen weniger eng gebunden, deshalb ist der Weg von der einen Partei zur anderen leicht. Dann können die Unterschiede zwischen Umfrage und Ergebnis beträchtlich sein“, sagte Jung. In Berlin würden außerdem drei Parteien ähnlich weit vorne liegen. Dadurch könnten schon vergleichsweise wenige Stimmen das Ergebnis noch drehen.

Jurist Battis hält Enteignungspläne für nicht umsetzbar

8.20 Uhr: Die Ziele des Berliner Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen sind aus Sicht des Staatsrechtlers Ulrich Battis nicht umsetzbar: „Es bestehen gewichtige, rechtliche Zweifel an der Umsetzbarkeit eines positiven Volksentscheids“. Battis hatte für den Verein Neue Wege für Berlin ein Gutachten erstellt. Alle Details lesen Sie hier.

Matthias Kollatz - Der Eigenwillige ist wieder im Spiel

Darf doch auf eine weitere AMtszeit als Finanzsenator hoffen: Matthias Kollatz

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

6.07 Uhr: Finanzsenator Matthias Kollatz geht vielen in seiner SPD gehörig auf die Nerven. Der promovierte Physikingenieur gilt zwar als ausgewiesener Fachmann. Dennoch standen seine Chancen auf eine zweite Runde im Senat lange eher schlecht. Denn Kollatz ist auch eigenwillig, schert sich nicht immer um die Wünsche und politischen Vorgaben seiner Partei.

Zuletzt zeigte sich das im Streik an Berlins öffentlichen Krankenhäusern. Kollatz ist als Hüter der Landesfinanzen und Aufsichtsratschef von Vivantes eine zentrale Figur für die Lösung des aktuellen Konfliktes, vor allem wenn es um die bessere Bezahlung der Beschäftigten in den Vivantes-Servicetöchtern geht. Lange stemmte er sich auch persönlich gegen teure Zugeständnisse, wie sie SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh in Aussicht gestellt hat. Jetzt wird zwar verhandelt, aber viele Beobachter und auch die politische Konkurrenz haben Kollatz=Agieren im Krankenhaus-Tarifkonflikt als weiteres Indiz dafür gesehen, dass der Mann mit der grauen Mähne in Ungnade gefallen sei und habe keine Chance mehr, einem neuen Senat anzugehören.

Aber dem ist nicht so. Nach Informationen der Morgenpost ist es durchaus möglich, dass der privat gerne Lederjacke tragende Zahlenmensch auch in einer neuen Landesregierung die Kasse verwaltet. Denn nur er und Innensenator Andreas Geisel stehen überhaupt noch aus der aktuellen SPD-Senatsmannschaft für eine weitere Runde zur Verfügung. Neben dem in den Bundestag strebenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller werden auch die Senatorinnen Sandra Scheeres (Bildung) und Dilek Kalayci (Gesundheit) aus der Landespolitik ausscheiden. Da könnte Kontinuität in einem Schlüsselressort hilfreich sein. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Wahlen in Berlin - News vom 22. September 2021: Das müssen Sie wissen, wenn Sie ins Wahllokal gehen

16.10 Uhr: Im Wahllokal herrscht Maskenpflicht, dort dürfen sich immer nur so viele Menschen aufhalten, dass es nicht zu Staus kommt. Ein eigener Kugelschreiben wird gern gesehen. Hier sind noch mehr Regeln für den Wahl-Sonntag in Berlin.

Interesse an Briefwahl ist in Berlin so groß wie noch nie

12.30 Uhr: Der Wunsch, seine Stimme in Berlin per Briefwahl abzugeben, ist so groß wie nie: Bis Dienstag wurden für 964 863 Berlinerinnen und Berliner Briefwahlunterlagen ausgestellt, wie Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Mittwoch bekanntgab. „Das ist die höchste Zahl, die bisher bei einer Wahl in Berlin registriert wurde.“ Damit haben schon jetzt mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

Bei der Bundestagswahl 2017 wurden am Wahltag 686 177 Briefwählerinnen und -wähler gezählt. „Briefwahl ist ein Massengeschäft“, sagte Michaelis. Der Trend sei schon in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen, habe sich aber wegen der Corona-Pandemie und wegen des Berlin Marathons am Wahlsonntag noch verstärkt.

Michaelis sieht diese Entwicklung durchaus kritisch: „Ich bin ein Anhänger der Urnenwahl. Ich gehe selbst auch erst am 26. in mein Wahllokal und gebe da meine Stimme ab“, sagte die Landeswahlleiterin. „Die Urnenwahl ist eben weniger fehleranfällig, weil die Wahl unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet und da noch einmal genauer geprüft werden kann, dass alles nach den wahlrechtlichen Bestimmungen abläuft.“

Wohnungs- und Mietenpolitik: Spitzenkandidaten auseinander

Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten.

Foto: dpa

6.07 Uhr: Fünf Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist das Spitzenpersonal der sechs größeren Parteien noch einmal direkt aufeinander getroffen. Bei der "Wahlarena" am Dienstagabend im RBB-Fernsehen wurden gerade bei der Wohnungs- und Mietenpolitik nicht nur Differenzen zwischen den rot-rot-grünen Koalitionsparteien einerseits und der Opposition andererseits deutlich, sondern auch innerhalb der Koalition.

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey kritisierte die Unterstützung von Linken und Grünen für den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Eine solche Vergesellschaftung gegen Entschädigung nach pauschalen Kriterien wie der Anzahl von Wohnungen sei "weder zielgenau noch gerecht". Sie treffe auch faire Vermieter.

Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer unterstrich hingegen: "Wohnungen gehören nicht an die Börse." Es sei richtig, auf dem Wege der Vergesellschaftung die kommunalen Wohnungsbestände zu erhöhen, weil das mietendämpfend für die ganz Stadt wirke. Den Steuerzahler werde das "keinen einzigen Cent" kosten.

Grünen-Kandidatin Bettina Jarasch sagte, Enteignungen könnten nur "das letzte Mittel" sein. Sie warb für ihr Konzept eines Mietenschutzschirms, also eines freiwilligen Pakts zwischen Politik, Vermietern und anderen Beteiligten für Neubau und faire Mieten. Das bringe schnellere Ergebnisse als ein langer und juristisch komplizierter Weg zu einer Vergesellschaftung.

CDU-Kandidat Kai Wegner wie auch sein FDP-Kollege Sebastian Czaja forderten vehement mehr Wohnungsbau, was die anderen Kandidaten im Prinzip mittrugen. Rund 40 Milliarden Euro auszugeben zur Entschädigung für Enteignungen sei "der völlig falsche Weg", so Wegner. "Lassen Sie uns das Geld nehmen für Neubau." Czaja plädierte für eine "mietsenkende Neubauoffensive", aber auch mehr Hilfe für Menschen, die Wohneigentum aufbauen wollen.

AfD-Kandidatin Kristin Brinker sagte, originäre Aufgabe des rot-rot-grünen Senats sei es gewesen, gerade auch für Familien mit Kindern Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dieser habe aber entsprechende Versprechen nicht eingelöst.

Wahlen in Berlin - News vom 21. September 2021: Die „Sonstigen“ werden in Berlin wichtiger

17.52 Uhr: Nicht weniger als 34 politische Gruppen treten am 26. September an, sammeln in der Stadt Stimmen, um vielleicht dieses Mal doch die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Elf davon sind das erste Mal dabei. In den Bezirken wäre der Einzug in die Bezirksverordnetenversammlungen leichter, dort reichen drei Prozent der Wählerschaft aus. Das Interesse an den „Sonstigen“ ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Umfragen sehen sie in der Summe zwischen zehn und zwölf Prozent. Vor fünf Jahren holten sie noch 7,4 Prozent der für die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus relevanten Zweitstimmen.

Die DKP gehört zu den Dauerbrennern unter den Kleinparteien. Regelmäßig machen etwas mehr als 3000 Menschen ihr Kreuz bei dieser kommunistischen Kleinpartei, das reichte 2016 für 0,2 Prozent. Es darf als sicher gelten, dass die historische Mission der DKP sich auch dieses Mal nicht im Berliner Landesparlament fortsetzen wird.

Andere Kleine machen sich hingegen Hoffnungen, die fünf Prozent zu knacken. Für die Demoskopen sind Vorhersagen in diesen ganz niedrigen Prozent-Bereichen zwar überaus schwierig, die statistischen Schwankungen in Umfragen sind dabei einfach zu groß. Stabil sichtbar in der Statistik ist aber „Die Partei“ des Satirikers Martin Sonneborn, der seit 2014 im EU-Parlament sitzt und nun auf Platz sechs der Berliner Landesliste ins Abgeordnetenhaus strebt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Berlins Parteinachwuchs fordert Fortsetzung von Rot-Rot-Grün

12.34 Uhr: Die Jugendorganisation der Berliner SPD, der Grünen und der Linken haben ein linkes Regierungsbündnis nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus gefordert. In einem gemeinsamen Aufruf sprechen sie sich dafür aus, die rot-rot-grüne Koalition fortzusetzen. "Unser Ziel ist es, weiterhin gemeinsam linke, progressive Politik für Berlin zu machen", teilte die Co-Vorsitzende der Berliner Jusos, Sinem Tasan-Funke mit. Rot-Rot-Grün bleibe dafür die beste Regierungsoption. "Wir wünschen uns daher, dass unsere Mutterparteien nach diesem langen, harten Wahlkampf wieder zusammenfinden."

In der seit fünf Jahren regierenden rot-rot-grünen Koalition hatte es zuletzt mehrfach hörbar geknirscht. Linke und Grüne nehmen SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey übel, dass sie sich nicht offen für die Fortsetzung der bisherigen Koalition ausgesprochen hat. Giffey wird vorgehalten, sie bevorzuge eine Koalition mit CDU und FDP. Schlechte Stimmung gab es außerdem, weil gemeinsam geplante Projekte wie eine Ergänzung des Mobilitätsgesetzes nicht mehr geklappt haben.

Marlene Jahn von der Grünen Jugend Berlin sagte, Wandel klappe nicht in fünf Jahren. Die angestoßenen Projekte müssten fortgesetzt werden. Progressive Politik lasse sich aber nur einem linken Regierungsbündnis umsetzen. Felix Schulz, Sprecher der Linksjugend Berlin, ergänzte, mit einer Fortsetzung von Rot-Rot-Grün ließen sich auch Rückschritte verhindern. Es gehe darum, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün hinzuwirken und einer Koalition mit der CDU nicht zuzustimmen.

Wahlen in Berlin - News vom 20. September 2021: 100-Tage-Programm der Grünen - Klimaschutz als Chefinnensache

13.25 Uhr: Im Endspurt des Wahlkampfs setzen die Berliner Grünen voll auf Klimaschutz. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch will in den ersten 100 Tagen nach der Wahl die Weichen für mehr Klimaschutz stellen, sollte sie als Regierende Bürgermeisterin in das Rote Rathaus ziehen. „Ich werde den Klimaschutz zur Chefinnensache machen“, sagte Jarasch am Montag. Die immer wieder neu geführten Diskussionen um Zielzahlen helfen nach Ansicht der Spitzenkandidatin nicht weiter. „Es kommt auf die Umsetzung an.“ Dazu sei es notwendig, den Klimaschutz aus dem Roten Rathaus zu steuern. Einen ausführlichen Artikel zu den Plänen der Grünen lesen Sie hier.

Berliner Abgeordnete sollen mehr Geld bekommen

5.45 Uhr: Die Mitglieder des künftigen Abgeordnetenhauses werden zwar erst am kommenden Sonntag gewählt. Klar ist aber schon jetzt, dass die Parlamentarier für die Ausübung ihrer Mandatstätigkeit ab dem kommenden Kalenderjahr aller Voraussicht nach mehr Geld erhalten werden. Das hohe Haus bereitet die anstehende Erhöhung der Diäten bereits jetzt vor. Der scheidende Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), informierte die Volksvertreter hierzu Ende vergangener Woche über einen Bericht des Statistischen Landesamtes, der die Grundlage für die geplante Diätenerhöhung wäre. Die Abgeordneten würden demnach ab dem kommenden Kalenderjahr 1,9 Prozent mehr Geld erhalten. Die Entschädigungen würden somit von 6532 Euro auf monatlich rund 6650 Euro steigen. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Berlin-Wahl: SPD weiter vorn - Grüne dicht dahinter

Alles, was Sie zum Berliner Super-Wahltag wissen müssen

Berlin-Wahlen 2021: Das sind die wichtigsten FaktenBerlin-Wahlen 2021: Das sind die wichtigsten Fakten

Bundestagswahl-News: Bei Briefwahl zeichnet sich "Rekord" ab

Stimmzettel für die Bundestagswahl: Die häufigsten Fehler

Ausgleichsmandat bis Zweitstimme: Wichtige Begriffe zur Wahl

Wann gibt es Ergebnisse und Prognosen zur Bundestagswahl?

Alternativen zum Wahl-O-Mat: Welche Partei wählen?

