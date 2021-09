Berlin-Wahlen 2021: SPD weiter vorn - Grüne dicht dahinter

Am Sonntag findet in Deutschland die Bundestagswahl statt.

In Berlin können die Wählerinnen und Wähler außerdem ihre Stimmen für das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgeben.

Abgestimmt wird zudem über den Volksentscheid zu Enteignungen.

Berlin. „Super-Wahltag“ in Berlin: Noch nie hat es in der Geschichte der Hauptstadt so viele Wahlen an einem Tag gegeben. Am Sonntag, 26. September, können die Berliner und Berlinerinnen ihre Stimmen für den künftigen Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgeben. Außerdem steht der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen zur Abstimmung. Die Berliner Morgenpost berichtet im Newsblog. Alle überregionalen News zur Bundestagswahl lesen Sie in diesem Blog. Hier beantworten wird die wichtigsten Fragen zu den Wahlen in Berlin.

Wahlen in Berlin - News vom 23. September 2021: Wahlunterlagen ab Freitag nicht mehr per Post schicken

13.07 Uhr: Die Berliner Landeswahlleiterin hat darauf hingewiesen, dass Briefwahlunterlagen ab Freitag nicht mehr mit der Post geschickt werden sollten. Wer zwar Briefwahlunterlagen angefordert, aber bislang nicht zurückgeschickt habe, sollte den Wahlbrief persönlich zum Bezirkswahlamt bringen. Die Berliner Landeswahlleiterin, Petra Michaelis: "Nur so ist gewährleistet, dass die Stimmabgabe für das Wahlergebnis berücksichtigt wird. Alle Wahlbriefe müssen bis Sonntag, dem 26. September 2021, um 18 Uhr beim Bezirkswahlamt eingetroffen sein, ansonsten zählen sie nicht mehr mit." Lesen Sie dazu auch: Briefwahl in Berlin - das müssen Sie wissen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Umfrage zur Berlin-Wahl - SPD weiter vorn - Grüne dicht dahinter

12.54 Uhr: Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liegen SPD und Grüne einer neuen Umfrage zufolge weiterhin dicht beieinander. Dabei hat die SPD auf Platz eins den Abstand im Vergleich zur Vorwoche leicht ausbauen können. Die Berliner Sozialdemokraten kommen im ZDF-„Politbarometer Extra“ der Forschungsgruppe Wahlen auf 22 Prozent (plus 1), die Grünen auf 19 Prozent (minus 1). Die CDU folgt auf Platz drei mit unverändert 17 Prozent. Die Linke kommt laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage auf 13 (plus 1), die AfD unverändert auf 9, die FDP auf 7 Prozent (minus 1). Die übrigen Parteien erreichen zusammen 13 Prozent.

Rechnerisch hätte die seit 2016 regierende rot-rot-grüne Koalition mit 54 Prozent weiterhin eine Mehrheit. Für die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün haben sich die Linke und die Grünen ausgesprochen. Denkbar wären aber auch andere Bündnisse aus drei Parteien, etwa aus SPD, CDU und FDP, die der Umfrage zufolge auf 46 Prozent kämen.

Die Forschungsgruppe Wahlen betont, dass ihre Projektionswerte keine Prognose für den Wahlausgang am 26. September darstellen, zumal 29 Prozent der Berlinerinnen und Berliner noch nicht sicher seien, ob und wen sie wählen wollen. Meinungsforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen hält besonders in der Hauptstadt eine größere Differenz zwischen den Vorhersagen und dem Ergebnis für möglich. Das liege unter anderem daran, dass die Parteibindung in Großstädten geringer sei als etwa auf dem Land. „In modernen und jungen Strukturen werden die Menschen weniger eng gebunden, deshalb ist der Weg von der einen Partei zur anderen leicht. Dann können die Unterschiede zwischen Umfrage und Ergebnis beträchtlich sein“, sagte Jung. In Berlin würden außerdem drei Parteien ähnlich weit vorne liegen. Dadurch könnten schon vergleichsweise wenige Stimmen das Ergebnis noch drehen.

Jurist Battis hält Enteignungspläne für nicht umsetzbar

8.20 Uhr: Die Ziele des Berliner Volksentscheids zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen sind aus Sicht des Staatsrechtlers Ulrich Battis nicht umsetzbar. „Es bestehen gewichtige, rechtliche Zweifel an der Umsetzbarkeit eines positiven Volksentscheids“, zitiert die Zeitung „B.Z.“ den Juristen. Er hatte für den Verein Neue Wege für Berlin ein Gutachten erstellt. Alle Details lesen Sie hier.

Wahlen in Berlin - News vom 22. September 2021: Das müssen Sie wissen, wenn Sie ins Wahllokal gehen

16.10 Uhr: Im Wahllokal herrscht Maskenpflicht, dort dürfen sich immer nur so viele Menschen aufhalten, dass es nicht zu Staus kommt. Ein eigener Kugelschreiben wird gern gesehen. Hier sind noch mehr Regeln für den Wahl-Sonntag in Berlin.

Interesse an Briefwahl ist in Berlin so groß wie noch nie

12.30 Uhr: Der Wunsch, seine Stimme in Berlin per Briefwahl abzugeben, ist so groß wie nie: Bis Dienstag wurden für 964 863 Berlinerinnen und Berliner Briefwahlunterlagen ausgestellt, wie Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Mittwoch bekanntgab. „Das ist die höchste Zahl, die bisher bei einer Wahl in Berlin registriert wurde.“ Damit haben schon jetzt mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.

Bei der Bundestagswahl 2017 wurden am Wahltag 686 177 Briefwählerinnen und -wähler gezählt. „Briefwahl ist ein Massengeschäft“, sagte Michaelis. Der Trend sei schon in den vergangenen Jahren zu beobachten gewesen, habe sich aber wegen der Corona-Pandemie und wegen des Berlin Marathons am Wahlsonntag noch verstärkt.

Michaelis sieht diese Entwicklung durchaus kritisch: „Ich bin ein Anhänger der Urnenwahl. Ich gehe selbst auch erst am 26. in mein Wahllokal und gebe da meine Stimme ab“, sagte die Landeswahlleiterin. „Die Urnenwahl ist eben weniger fehleranfällig, weil die Wahl unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet und da noch einmal genauer geprüft werden kann, dass alles nach den wahlrechtlichen Bestimmungen abläuft.“

Wahlen in Berlin: Wahlprogramm im Check - lesen Sie auch:

Berlins Spitzenkandidaten im Video-Interview