Wetter Berlin: Wetterdienst warnt vor Windböen in Berlin

Berlin/Potsdam. Es wird stürmisch in Berlin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Windböen ausgegeben. Es sei mit Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h zu rechnen, so die DWD-Meteorologen in ihrer Wettervorhersage.

Anfangs kämen die Böen aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen müsse mit Sturmböen um 70 km/h gerechnet werden. In den südlichen Brandenburger Landesteilen komme es in der Nacht ebenfalls zu einzelne Windböen bis 60 km/h. Am Freitagmorgen überall deutliche Windabnahme. Die Warnung gilt zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 4 Uhr morgens.

Von Norden kommt ab dem Nachmittag auch leichter Regen dazu. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad.

Der Freitag startet laut Vorhersagen stark bewölkt, auch Regen sei möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad. Am Samstag bleibt es den Meteorologen zufolge meist trocken aber bewölkt bei bis zu 22 Grad.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Donnerstag, 23. September 2021: Am Vormittag im Berliner Raum und in Südbrandenburg anfangs noch diffuser Sonnenschein, im Verlauf von Norden aber rasch dicht bewölkt. Am Abend zwischen der Prignitz und der Uckermark gebietsweise aufkommender leichter Regen, sonst trocken. Erwärmung auf 18 bis 22 Grad. Zu Beginn schwacher Südwestwind. Im Tagesverlauf Windzunahme. Ab dem späten Vormittag in den mittleren und nördlichen Landesteilen sowie im Berliner Raum Windböen und einzelne stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h (Bft 7-8) aus Südwest, gegen Abend aus West.

In der Nacht zum Freitag stark bewölkt und zunächst noch gebietsweise etwas Regen, im Verlauf abziehend. Nachfolgend Auflockerungen. Tiefstwerte um 10 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest mit gelegentlichen Windböen (Bft 7). Gegen Morgen deutliche Windabnahme.

Freitag, 24. September 2021: Am Freitag anfangs stellenweise heiter, sonst überwiegend starke Bewölkung. Meist trocken, nur vereinzelt leichter Regen. Höchstwerte um 18 Grad. Mäßiger, in Böen frischer bis starker Westwind. Im Nachmittagsverlauf nachlassender und auf Südwest drehender Wind.

In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bis stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 12 Grad. Schwacher, selten mäßiger Südwestwind.

Sonnabend, 25. September 2021: Am Sonnabend stark bewölkt, teils wolkig und meist trocken. Temperaturanstieg auf 19 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. Am Abend Windabnahme.

In der Nacht zum Sonntag Wechsel von Wolken und klaren Abschnitten, niederschlagsfrei. Im Verlauf vielerorts Bildung von Dunst und Nebel. Tiefsttemperatur 13 bis 9 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 26. September 2021: Am Sonntag nach Auflösung von Dunst und Nebel zunächst heiter bis wolkig. Am Nachmittag von Westen Bewölkungszunahme, aber meist noch trocken. Erwärmung auf 21 bis 25 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag weitere Bewölkungsverdichtung und örtlich Regen. Abkühlung auf Werte um 13 Grad. Schwacher Ostwind.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.