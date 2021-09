Silvester in Berlin Dieter Hallervorden feiert Silvester am Brandenburger Tor

Berlin. Der Countdown läuft: In nicht mal mehr 100 Tagen ist Silvester. Die Veranstalter von sib Silvester in Berlin GmbH, die jedes Jahr die große Neujahrsparty am Brandenburger Tor organisieren, sind schon mitten in den Vorbereitungen und voller Optimismus, dass in diesem Jahr hier wieder mit vielen Menschen gefeiert werden kann.

Doch wie viele Besucher zur zweitägigen Veranstaltung am 30. und 31. Dezember kommen dürfen, stehe bis dato noch nicht konkret fest. Ebenso wisse man noch nicht, ob die Besucher alle geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

„Natürlich wollen wir, dass so viele Menschen wie möglich kommen. Es muss aber auch sicher sein“, sagte Maiko Heinrich, Geschäftsführer der sib Silvester in Berlin GmbH, am Mittwochnachmittag. Nun müsse man erst mal schauen, wie sich die Corona-Lage entwickle. „Wir fahren so flexibel, wie es geht, und sind auf alles vorbereitet“, so Heinrich weiter. Das Motto in diesem Jahr lautet „Celebrate at the Gate“ („Feier am Tor“).

Silvesterfeier am Brandenburger Tor soll neuer Times Square Europas werden

Doch der Optimismus ist groß. „Dass ‚Celebrate at the Gate‘ 2021 wieder mit Livepublikum stattfinden kann, ist ein großartiges Signal für das kommende Jahr.“ Mit der gemeinsamen Feier am Brandenburger Tor möchten die Veranstalter ein Zeichen der Hoffnung setzen und den Gästen ein unvergessliches und sicheres Erlebnis ermöglichen.

Christoph Post, Geschäftsführer der sib, fügte hinzu: „Unsere diesjährige Feier am Brandenburger Tor soll die Botschaft des Neustarts überall nach Deutschland und in die ganze Welt tragen.“ Das Ziel sei es, der neue Times Square Europas zu werden.

Die Neujahrsparty am Brandenburger Tor zählt zu den größten Silvester-Events weltweit und ist einer der wichtigsten Werbeträger für die Stadt Berlin. Die Feier war vor Corona-Zeiten mit Hunderttausenden Menschen die größte Silvesterfeier in Deutschland. Das Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor wird dabei per Fernsehen in über 100 Länder übertragen.

Bis zu 15 Künstler werden bei der Silvesterparty erwartet

Starten soll das zweitägige Programm am 30. Dezember mit dem Bühnenprogramm. Neu ist, dass es in diesem Jahr eine andere Bühne mit neuem Design geben soll, gaben die Veranstalter bekannt. Zudem seien sie auch in Gesprächen mit neuen Gastronomieanbietern.

Insgesamt sollen während der gesamten Veranstaltung zwölf bis 15 Künstlerinnen und Künstler auf der großen Bühne auftreten. Drei davon wurden bereits am Dienstag bekanntgegeben: Sänger Adel Tawil, Sängerin Alina Wichmann und der Schauspieler und Sänger Dieter Hallervorden.

Für Adel Tawil ist es der erste Auftritt auf einer großen Bühne in Deutschland nach der Corona-Pause. „In ein paar Wochen wieder hier vor großem Publikum auftreten zu dürfen, ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte der Sänger. „Ich empfinde es als gutes Omen, dass Menschen wieder zusammen ins neue Jahr feiern können.“