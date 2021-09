Das müssen Sie wissen, wenn Sie ins Wahllokal gehen

Berlin steht vor einem „Super-Wahltag“, sagte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Mittwoch. Noch nie habe es in der Geschichte Berlins so viele Wahlen an einem Tag gegeben. Am kommenden Sonntag, 26. September, können die Berliner und Berlinerinnen ihre Stimmen für den künftigen Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen abgeben.

Außerdem steht der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbauunternehmen zur Abstimmung. Zugleich findet dieser Wahltag unter erschwerten Bedingungen statt: Wegen der Corona-Pandemie gelten in den Wahllokalen umfangreiche Hygiene-Bestimmungen, zudem sind am Sonntag rund 25.000 Läufer und Läuferinnen beim Berlin-Marathon unterwegs.

Wähler sollten eigenen Kugelschreiber mitbringen

Alle Wahlberechtigten müssen im Wahllokal eine OP- oder eine FFP2-Maske tragen – es sei denn, sie weisen mit einem Attest nach, dass sie vom Tragen einer Maske befreit sind. Eine 2- oder 3-G-Regel gilt aber nicht. Die Wähler und Wählerinnen werden gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Für Notfälle werden in allen Wahllokalen Stifte und Masken vorgehalten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Wahllokal dürfen sich immer nur so viele Menschen aufhalten, dass es nicht zu Staus kommt. Entsteht eine Warteschlange, muss dafür der Flur vor dem Wahllokal genutzt werden. Auch dort herrscht Maskenpflicht, der Mindestabstand muss überall eingehalten werden.

Menschen ohne Maske können des Raumes verwiesen werden

Wer sich nicht an diese Regeln hält, kann vom Vorstand des Wahllokals des Raumes verwiesen werden. Das gilt auch für Menschen, die aus anderen Gründen die Ordnung im Wahllokal stören, der Vorstand übt das Hausrecht aus. Im Fall einer Bedrohung oder bei Gefahr kann der Wahlvorstand die Polizei rufen, die Telefonnummer des nächsten Polizeiabschnitts liegt in jedem Wahllokal aus. „Für die Sicherheit aller Beteiligten ist hoffentlich gesorgt“, sagte die Landeswahlleiterin dazu.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Petra Michaelis empfiehlt, den gesamten Tag zu nutzen und möglichst nicht erst kurz vor Schließung zu kommen. Sollte es dann eine Warteschlange geben, dürften zwar alle wählen, die vor 18 Uhr gekommen sind, dies verzögere aber den Beginn der Stimmauszählung und damit die Übermittlung von Wahlergebnissen.

Trotz der Corona-Pandemie besteht wieder die Möglichkeit, die Stimmauszählung zu beobachten. Auch dabei ist der Mindestabstand einzuhalten. Der Wahlvorstand kann die Dauer der Beobachtung begrenzen, wenn weitere Interessierte warten.