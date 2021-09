Alba Berlin plagen zum Saisonstart Personalprobleme

Berlin. Nach einer kurzen und holprigen Vorbereitung startet Alba Berlin am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (20.30 Uhr/Magentasport). Vorfreude ist dennoch da, vor allem auf die Fans in der Halle. "Das macht natürlich den Sport aus. Das ist etwas ganz besonderes und für uns ein Vorteil. Und den werden wir auf jeden Fall nutzen", sagte Youngster Malte Delow. Gut 7000 Zuschauer dürfen zu der Partie, bei der das 3G-Modell gilt.

Nach vier Jahren mit Coach Aito Garcia Reneses und zwei Meistertiteln beginnt für Alba eine neue Ära. Aitos Nachfolger Israel Gonzalez hat allerdings mit ungünstigen Startbedingungen zu kämpfen. Denn die Berliner plagen schon jetzt arge Personalprobleme. Fast in der gesamten Vorbereitung fielen die Center Ben Lammers, Christ Koumadje, Johannes Thiemann und Kresimir Nikic verletzt aus. "So haben wir zumindest gelernt, ohne unseren großen Spieler zu spielen", sagte Gonzalez.

Ein richtiges Einspielen war deshalb nicht möglich. In der Vorbereitung gab es drei Siege, aber auch genauso viele Niederlagen. Wo das Team aktuell steht, weiß niemand genau. "Ich sehe aber einen Enthusiasmus in der Mannschaft und die Teamchemie stimmt", sagte Gonzalez. Ein wenig Hoffnung auf ein Comeback besteht bei Lammers, der seit dieser Woche wieder trainiert. "Wenn er voll trainieren kann, könnte er spielen. Bei dem Rest gibt es keine Chance", so der Coach weiter.

Alba muss also improvisieren. Und es wird viel auf die etablierten Kräfte ankommen - wie Luke Sikma. Der neue Kapitän könnte unter dem Korb aushelfen. Und der 32-Jährige will auch Vorbild sein. "Ich bin nun mal einer der erfahrenen Spieler und deshalb fühle ich mich als Anführer, insofern hat sich zu den Vorjahren nicht so viel geändert", sagte er.

