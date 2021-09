Todesopfer bei Unfall mit Lkw

Finsterwalde. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Finsterwalde (Elbe-Elster) gestorben. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte den 77-Jährigen am Mittwochmorgen vermutlich beim Abbiegen auf der B96 an der Kreuzung Sonnewalder-/Kirchhainer Straße übersehen, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zunächst hatte "rbb24" berichtet. Die Kreuzung war am Vormittag für mehrere Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger der Dekra untersuchte den Ort zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:210922-99-312652/4

