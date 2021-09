Berliner sollen Briefwahlunterlagen nun schnell zurücksenden

So viele Berlinerinnen und Berliner wie noch nie haben sich diesmal für die Briefwahl entschieden. Doch nun drängt langsam die Zeit.

Berlin. Im Superwahljahr 2021 ist alles anders, denn bislang hat bereits ein Drittel der Berliner (Stand 16. September) Briefwahl beantragt, wie aus der Statistik der Landeswahlleiterin Petra Michaelis hervorgeht. Michaelis mahnte am Montag allerdings zur Eile. Alle Wahlberechtigten, die Briefwahlunterlagen erhalten hätten, sollten diese nun umgehend ausfüllen und zurückschicken, mahnte Michaelis.

Wenn es zu knapp werde, solle man sie selbst beim jeweiligen Bezirkswahlamt vorbeibringen. Wer am Wahltag nicht im Wahllokal wählen kann und noch keine Briefwahl beantragt hat, solle in dieser Woche möglichst selbst zur Briefwahlstelle gehen und gleich dort vor Ort wählen, erklärte die Landeswahlleiterin. Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag bis 18 Uhr im Bezirkswahlamt eingegangen sein. Nur dann können sie bei der Stimmenauszählung berücksichtigt werden. Alle Wahlbriefe, die nach dem 26. September, 18.00 Uhr, im Bezirkswahlamt eintreffen, dürfen nicht mitgezählt werden.

Das sind die Regel für die Briefwahl:

Alle Stimmzettel persönlich ankreuzen

Alle Stimmzettel in den blauen Stimmzettelumschlag stecken und den Umschlag zukleben

Die auf dem Wahlschein abgedruckte eidesstattliche Versicherung unterschreiben

Den unterschriebenen Wahlschein und den verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag zusammen in den roten Wahlbriefumschlag stecken

Den roten Wahlbriefumschlag zukleben und in einen Briefkasten der Deutschen Post AG stecken oder verschlossen direkt beim Bezirkswahlamt abgeben

Die Anschriften und Öffnungszeiten der Briefwahlstellen stehen auf der Wahlbenachrichtigung, die an alle Wahlberechtigten versandt wurde, und sind online unter www.berlin.de/wahlen veröffentlicht.