Mehr Impfungen während der Aktionswoche in Brandenburg

Potsdam. Während der Aktionswoche ist die Zahl der Corona-Impfungen in Brandenburg gestiegen. In der vergangenen Woche seien 32.593 Menschen geimpft worden, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam auf Anfrage mit. Davon hätten 18.749 die abschließende Impfung erhalten, 11.342 hätten den ersten Piks bekommen und 2502 eine Auffrischung.

In der Woche vor der Aktionswoche erhielten 30.305 Menschen eine Impfung, also rund 2200 weniger. Davon bekamen 18.296 die abschließende Impfung, 10.198 den ersten Piks und 1811 eine Auffrischung. Das Ministerium wies darauf hin, es sei unklar, ob der Zuwachs auf die Aktionswoche zurückgeht. Bundesweit sollten ungeimpfte Menschen in der vergangenen Woche mit kreativen Aktionen vor Ort von einer Corona-Impfung überzeugt werden.

Seit Ende Dezember sind 1,4 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger komplett gegen das Coronavirus geimpftworden - das entspricht 57,1 Prozent. Rund 1,5 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfung, was 60,6 Prozent entspricht.

Derzeit sind 54 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Brandenburger Krankenhäusern in Behandlung, 15 davon auf der Intensivstation, wie das Ministerium berichtete. Am Freitag waren es mit 48 Covid-19-Patienten in Kliniken etwas weniger, davon 46 auf der Intensivstation. Der neue Richtwert für Corona-Beschränkungen, die Zahl der neuen Krankenhauspatienten je 100.000 Einwohner in einer Woche, lag am Montag bei 0,63 - das ist der gleiche Wert wie am Freitag.

Landesweit kamen zum Montag 45 neue Corona-Fälle hinzu, allerdings fehlten von mehreren Kreisen und Städten neue Daten. Die Zahl neuer Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche - die Sieben-Tage-Inzidenz - stieg leicht auf 41,1. Sie ist in Cottbus mit 82,1 am höchsten.

