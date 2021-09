Fischer sieht Union bereit für BVB

Berlin (dpa) – Drei Tage nach dem 1:3 in der Europa Conference League bei Slavia Prag hat der 1. FC Union bei Borussia Dortmund die nächste Mega-Aufgabe vor der Brust. Beide Teams sind in der Liga noch unbezwungen, die Favoritenrolle aber ist klar beim Kontrahenten BVB. In den bisherigen beiden Bundesligaspielen in Dortmund (0:2, 0:5) konnten die Köpenicker bislang weder punkten noch treffen. Einfach die Punkte abgeben will Union aber nicht: "Wir haben alles unternommen, dass wir für die wirklich schwere Aufgabe bereit sind", betonte Union-Trainer Urs Fischer vor der Partie heute (17.30 Uhr/DAZN).

