Krebs-Convention: Das Wochenende der Mutmacher

Statistisch gesehen erhält jeder Zweite in Deutschland einmal in seinem Leben die Diagnose Krebs. Dennoch geraten Betroffene häufig in die Isolation und ziehen sich zurück. Dass das so nicht sein muss und Patienten mit ihrer Diagnose nicht allein sind, will Deutschlands größte Krebs-Convention zeigen, die am Sonnabend im Umspannwerk Kreuzberg und der benachbarten Ölbergkirche gestartet ist. Die Yes!Con findet zum zweiten Mal statt und steht unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Über 50 Partner unterstützen die Organisation, die Funke Mediengruppe, zu der auch die Berliner Morgenpost gehört, ist Medienpartner.

Ein Wochenende unter Mutmachern, so lautet das Motto der zweitägigen, komplett digital übertragenen Veranstaltung mit 120 Rednern sowie prominenten Gästen. Zuschauer können von zu Hause aus interaktiv teilnehmen, also online Fragen stellen, die live beantwortet werden. „Wir verfolgen einen deutschlandweit einzigartigen Ansatz“, sagt Tobias Korenke, Sprecher von Yeswecan!cer, der Plattform für Betroffene, die die Krebs-Convention ausrichtet. „Krebs ist weiterhin ein Tabu-Thema, obwohl es eigentlich eine Volkskrankheit ist. Wir wollen zeigen, dass es auch ein lebenswertes Leben mit der Diagnose gibt, aber reden das Thema auch nicht schön.“ Auf der Bühne und vor den Kameras sprechen Fachärzte, Experten und Betroffene über Therapien, Ernährung, Bewegung, Krebs in der Pandemie, über Dating mit Krebs oder den Umgang von Eltern mit der Diagnose am eigenen Kind. Aber es geht zum Beispiel auch um Selbstvorwürfe und den Umgang mit dem Tod. Und Yeswecan!cer verleiht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ihren Europa-Plan zur Krebsbekämpfung den Yes!Award 2021.

Initiator Jörg Hoppe sucht nach der Krankheit die Öffentlichkeit.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Yes!Con ist pink und poppig und Prominente, die selbst eine eigene Verbindung zum Thema Krebs haben, geben der Veranstaltung ein Gesicht: Unter anderem Moderator Joko Winterscheidt, Starkoch Tim Mälzer, Psychologin und Buchautorin Stefanie Stahl, Toten-Hosen-Sänger Campino, Model Stefanie Giesinger und Schauspieler Jan Josef Liefers. Der TV-Produzent Jörg Hoppe hat Yeswecan!cer gegründet, nachdem er 2016 an Blutkrebs erkrankt war. Durch eine Stammzellen-Spende konnte er die Krankheit besiegen. „Ich hatte damals ein großes Bedürfnis nach Austausch und habe auch eine Selbsthilfe-Gruppe gefunden, in der sich die Menschen aber mit anderen Themen beschäftigten als ich“, sagte er. „Da habe ich mir so etwas wie Tinder für Krebspatienten gewünscht, also eine digitale Plattform, bei der man Menschen finden kann, die ähnliche Erfahrungen teilen.“

2019 war die Yes!App geboren: Krebspatienten können sich dort registrieren und über eine Filter-Funktion Kontakte suchen. Fachärzte, Coaches und andere Experten stellen sich auf der App regelmäßig den Fragen von Patienten und Angehörigen und ermöglichen einen interdisziplinären Austausch. Mehr als 15.000 Betroffene haben das kostenlose Angebot bis heute genutzt.

Digitalisierung eröffnet neue Chancen auch für Selbsthilfe

Mit der Krebs-Convention, auf der es neben den Vorträgen und Diskussionsrunden auch Workshops gibt, zum Beispiel in Meditation, will Yeswecan!cer das Thema in die Gesellschaft bringen. Über 50 Partner, vorwiegend aus der Medienbranche, unterstützen die Organisation. Die Krebs-Convention sei aber keine Spenden-Veranstaltung, sagt Gründer Hoppe. „Wir wollen keine Almosen erbetteln für eine Krankheit, die Volkskrankheit ist. Unser Motto ist: Nicht betteln, sondern batteln.“ Es geht also ums Kämpfen: Für eine Reform des Gesundheitssystems, das Krebspatienten mehr Spielräume bieten soll, und die Möglichkeiten der Digitalisierung. Schirmherr Bundesgesundheitsminister Spahn unterstützte vor allem letzteres in seiner Begrüßungsrede, die per Video eingespielt wurde. „Auch für die Selbsthilfe eröffnen sich neue Chancen im Zeitalter der Digitalisierung, und wie gut Selbsthilfe auch digital funktioniert, das sehen wir an Yeswecan!cer“, sagte er. Mit einer regelhaften Förderung digitaler Selbsthilfeangebote durch die Krankenkassen habe die Bundesregierung die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, solche Angebote zu fördern.

Fernsehkoch Tim Mälzer sorgt sich um eine gute Krankenhausküche.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Fernsehkoch Tim Mälzer war bereits zum zweiten Mal Gast auf der Yes!Con. „Das Tolle an der Veranstaltung ist, dass es nicht nur um Betroffenheit geht. Es gibt hier nicht die Antwort auf alle Fragen, aber allen ist es erlaubt, Fragen zu stellen“, sagte er der Morgenpost. Mälzer sprach am Sonnabend über die Qualität von Essen in Pflege- und Krankeneinrichtungen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist jeder Dritte Klinik-Patient mangelernährt. „Essen ist Medizin, das wissen wir, aber ausgerechnet in einer Situation, wo es um Heilung geht, wird oft nicht auf Ernährung geachtet“, sagte Mälzer. In einem Pre-Dinner zur Krebs-Convention am Freitagabend stellte der Fernsehkoch ein Drei-Gänge-Menü auf, das pro Person mit einem Kostenaufwand von sechs Euro auskam. „Ich bin der Meinung, dass man Krankenhaus-Essen auch mit diesem Kostensatz optimieren kann“, sagte er. Dabei müsse man Ausbildung, Technik und Spielraum umstrukturieren, aber vor allem „Emotionalität in die Teller bringen“ und individueller auf einzelne Patienten eingehen.