Nach Blitztor-Debüt: Keine Startelf-Garantie für Ekkelenkamp

Jurgen Ekkelenkamp verabschiedet sich nach dem Spiel von den Fans in der Ostkurve.

Berlin. Auch nach seinem vielversprechenden Debüt für Hertha BSC mit einem Blitztreffer und einer weiteren Torbeteiligung bekommt Jurgen Ekkelenkamp von Coach Pal Dardai noch keine Startelf-Garantie. Der 21 Jahre junge Niederländer habe aber eine "riesen Chance", beim Berliner Fußball-Erstligisten zum Stammspieler zu werden, wenn er so wie nach seiner Einwechslung gegen Greuther Fürth überzeugt. "Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie er bei uns gelandet ist bei den Fähigkeiten", erklärte der Hertha-Trainer am Tag nach dem 2:1-Sieg über die SpVgg Greuther Fürth.

Ekkelenkamp brauchte nur 87 Sekunden, um dem Spiel am Freitag gegen den Aufsteiger die Wende zu geben. "Wir schauen die ganze Trainingswoche an. Heute verspreche ich keinem Spieler, dass er gleich Stammspieler ist", sagte Dardai am Samstag.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei seinem ersten Heimspiel für Hertha nach dem Wechsel von Ajax Amsterdam saß Ekkelenkamp zunächst auf der Bank und war darüber überhaupt nicht froh. "Das finde ich gut, so muss man umgehen mit der Sache", bemerkte Dardai am Morgen nach dem 2:1-Sieg dazu. Er hätte seinen Spielern schon gesagt: "Alle sollen Monster sein und zum Trainer kommen, warum spiele ich nicht."

Dennoch hätte es Gründe für die Jokerrolle des späteren Matchwinners gegeben. "Wenn ein Neuer kommt, kann ich ihn nicht sofort reinschmeißen. Es gibt Spieler, die haben zwei Monate Vorbereitung gemacht, viel trainiert, es gibt eine Hierarchie und eine pädagogische Sache", bemerkte Dardai.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-265627/2