Staatsoper umsonst und draußen: Saisonstart mit Barenboim

Am Samstag hat die Staatsoper den Bebelplatz wieder in einen Konzertsaal verwandelt.

Berlin. Zum Saisonauftakt verwandelt die Staatsoper Berlin den benachbarten Bebelplatz in einen der größten Konzertorte der Stadt. Am Samstag und Sonntag lädt das Haus zur 15. Ausgabe der "Staatsoper für alle". Coronabedingt dürfen nach Angaben der Staatsoper Unter den Linden in diesem Jahr allerdings nicht mehr als 4000 Menschen zu Übertragung und Livekonzert auf den Platz.

Am Samstagabend stand die Übertragung von Mozarts Oper "Le nozze di Figaro" unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim auf dem Programm. Während die Bilder auf den Platz gestreamt werden, erlebt die von Regisseur Vincent Huguet in der Pop-Welt der 80er Jahre angesiedelte Fassung ihre Publikumspremiere in der Staatsoper. Im April musste pandemiebedingt alles digital bleiben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich freue mich besonders, dass wir zum ersten Mal seit der Pandemie wieder vor vollem Haus spielen können“, sagte Matthias Schulz, Intendant der Deutschen Staatsoper gegenüber der Berliner Morgenpost. Man wolle mit der „Staatsoper für alle“ alle Berlinerinnen und Berliner an der Staatsoper teilhaben lassen. Schulz sagte aber auch, dass man an den beiden Tagen gerne mehr Menschen begrüßen wollte, allerdings sei das eben wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich.

In den vergangenen Jahren hätten bis zu 60.000 Menschen die Veranstaltung auf dem Bebelplatz besucht, in diesem Jahr dürfen nur rund 4000 teilnehmen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Staatsoper mitteilt, seien die Tickets innerhalb eines Tages vergriffen gewesen. Zum Saisonauftakt der Staatsoper Berlin werden auch bekannte Gäste erwartet, unter anderen die Schauspielerin Veronica Ferres und die Gewinnerin von Germanys Next Topmodel, Céline Bethmann.

Am Sonntag (13.00 Uhr) spielt dann alles live und draußen. Barenboim dirigiert die Staatskapelle und den Staatsopernchor, der in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum feiert. Auf dem Programm stehen Opernchöre etwa aus "Nabucco" oder "Tannhäuser" sowie Robert Schumanns zweite Sinfonie.