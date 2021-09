Obdachloser Mann lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein obdachloser Mann ist in Berlin-Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde am Donnerstagmittag mit Hirnblutungen, Hämatomen und Knochenbrüchen im Gesicht und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach den Angaben vom Freitag hatte eine Passantin die Polizei gerufen, nachdem sie den Mann in einer Grünanlage in der Möllendorffstraße hatte liegen sehen, während eine Gruppe von vier bis fünf Menschen um ihn herumstand.

Die Unbekannten flohen, Beamte nahmen aber noch am Donnerstagabend zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren fest. Ein Atemalkoholtest ergab zu dem Zeitpunkt einen Wert von über zwei Promille. Ein Ermittlungsrichter soll nun über einen Haftantrag entscheiden.

