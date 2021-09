Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Brandenburg/Havel. Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten in Brandenburg an der Havel gesprengt. Der Automat sei in der Nacht zum Freitag mit einer unbekannten Sprengvorrichtung vollkommen zerstört worden, teilte die Polizei mit. Beamte suchten demnach die Umgebung mit Fährtenhunden ab, konnten die Täter aber nicht finden. Ob der oder die Täter Bargeld aus dem zerstörten Automaten mitnehmen konnten, war nach den Angaben vom Freitagnachmittag noch nicht klar. Es lagen zunächst keine Schätzungen zur Schadenshöhe vor.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-258829/2

