Zahl der Corona-Krankenhauspatienten gesunken

Potsdam. Der neue Richtwert für Corona-Beschränkungen, die Zahl der Krankenhauspatienten mit einer Covid-19-Erkrankung, ist in Brandenburg leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsministerium in Potsdam gab den Wert je 100.000 Einwohner in einer Woche am Freitag mit 0,63 an, am Donnerstag waren es 0,87. Derzeit sind 48 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken.

Die Corona-Infektionen nehmen unterdessen weiter zu: Die Gesundheitsämter meldeten 192 neue Ansteckungen, die meisten davon mit 24 im Kreis Oberhavel. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die neuen Fälle je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, sank leicht auf 43,7. Sie lag vor einer Woche bei 41. Der höchste Wert wurde mit 110 weiter in Cottbus gemessen, dagegen erreicht er in Frankfurt (Oder) nur 5,3.

Seit dem 16. September gilt die neue Corona-Warnampel mit der Zahl neuer Krankenhauspatienten pro 100.000 Einwohner in einer Woche als wichtigstem Richtwert. Wenn er landesweit höher als 7 ausfällt, ist ein Warnwert überschritten. Dann will das Kabinett über weitere Beschränkungen beraten, einen Automatismus gibt es jedoch nicht.

In Brandenburg sind bisher 1,4 Millionen Menschen - das sind knapp 57 Prozent der Bevölkerung - vollständig geimpft. Die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Unternehmensverbände, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband und das Wirtschaftsministerium riefen gemeinsam zum Impfen auf. "Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Beschäftigten!", heißt es in dem Aufruf.

