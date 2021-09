Demos in Berlin heute: Sperrungen, Routen, Ablauf - alle Infos

Am Wochenende kommt es in Berlin wieder zu zahlreichen Demos. Die größten Kundgebungen im Überblick.

Berlin. Am Wochenende finden in Berlin Demonstrationen, Fahrradkorsos und weitere Veranstaltungen statt. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen in der Innenstadt einstellen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin empfiehlt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Über 1000 Polizisten sind bei den Veranstaltungen im Einsatz, wie die Polizei bei Twitter mitteilte.

Der Zulauf zu einer Demonstration im Rahmen des Weltfriedenstags am Sonnabend blieb allerdings äußerst gering. Man habe nicht mehr als 50 Teilnehmer gezählt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Eigentlich hatten die Veranstalter von „Give peace a dance“ mit bis zu 15.000 Menschen gerechnet, die ab 14 Uhr mit Musiktrucks vom Brandenburger Tor zur Siegessäule ziehen sollten.

Mindestens 100 Menschen blockierten laut Polizei am Samstagmittag den Verkehr im Norden Berlins. Die Polizei ordnete diese der „Querdenker“-Szene zu, wie ein Sprecher sagte. Einzelne Gruppen aus der „Querdenker“-Szene seien auf der Müllerstraße im Wedding unterwegs gewesen. Die Zahl der Teilnehmer soll sich im unteren dreistelligen Bereich bewegen, eine Anmeldung der Demonstration lag nach den Angaben nicht vor.

Brandenburger Tor: „Marsch für das Leben“

Mehrere tausend Menschen demonstrierten am Samstag zudem für und gegen Abtreibungen. Die Teilnehmerzahlen bei dem jährlichen „Marsch für das Leben“ im Zentrum der Bundeshauptstadt lagen im oberen vierstelligen Bereich, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Gegendemonstration rund um das Brandenburger Tor habe man Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich registriert.

Nach seinen Angaben kam es zu keinen Übergriffen zwischen den verschiedenen Lagern. Ein Vertreter der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion berichtete auf Twitter von einem Angriff auf einen Pressevertreter, den die Polizei auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen konnte.

Zum „Marsch für das Leben“ hatte unter anderem die Deutsche Bischofskonferenz aufgerufen. Sie kritisierte das EU-Parlament dafür, den Zugang zu Abtreibungen als Menschenrecht bezeichnet zu haben. An der Gegendemonstration nahmen unter anderem feministische Bündnisse teil.

Auf einer Demo in #Mitte trägt ein Mann ein T-Shirt mit einer Aufschrift, die aus Sicht unserer Einsatzleitung geeignet sein könnte, den Holocaust zumindest zu bagatellisieren oder zu leugnen. Unsere Einsatzkräfte sind auf dem Weg und werden sich der Sache annehmen. #B1809 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 18, 2021

„Kidical-Mass“: Fahrrad-Demo mit Kindern

Bei der „Kidical-Mass“ finden in Berlin am Sonntag mehrere Fahrradkorsos unter Beteiligung von Kindern in Charlottenburg, Lichterfelde, Friedrichshain und Hermsdorf statt. Die VIZ bittet vor allem motorisierte Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit. Zu Kinder-Fahrradkorsos war es auch bereits am Sonnabend gekommen.

Demonstrationen am Sonntag in Berlin

Alt-Treptow:

Eine Fahrraddemonstration mit großer Beteiligung von Kindern fährt zwischen 11 Uhr von der Heidelberger Straße auf einem Rundkurs über Lohmühlenstraße, Karl-Kunger-Straße, Bouchéstraße, Puschkinallee, Am Treptower Park, Puderstraße, Kiefholzstraße, Elsenstraße, Karl-Kunger-Straße und Wildenbruchstraße zurück zur Heidelberger Straße. Falkensee und Spandau:

Der „Lauf der Sympathie“ mit mehreren tausend Teilnehmenden startet um 11 Uhr in Falkensee. Die Route verläuft u.a. über Seegefelder Straße, Hamburger Straße, Spandauer Straße, Falkenseer Chaussee, Flankenschanze und Moritzstraße in die Altstadt Spandau und endet am Rathaus Spandau. Köpenick:

Auf dem Schüßlerplatz startet um 11 Uhr ein Fahrradkorso. Strecke (bis 14 Uhr): Rosenstraße, Alt-Köpenick, Lange Brücke, Oberspreestraße, Spindlersfelder Straße, Dörpfeldstraße, Adlergestell, Michael-Brückner-Straße, Brückenstraße, Wilhelminenhofstraße, Ostenendstraße, An der Wuhlheide, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Seelenbinderstraße, Bellevuestraße, Fürstenwalder Damm, Bölschestraße, Müggelseedamm, Fürstenwalder Damm, Salvador-Allende-Straße, Friedrichshagener Straße, Bahnhofstraße, Lindenstraße, durch die Altstadt Köpenick und Kirchstraße zurück zum Schüßlerplatz. Mitte:

Aufgrund der Musikveranstaltung „Staatsoper für alle“ ist die Straße Unter den Linden von 10 Uhr bis etwa 16 Uhr in beiden Richtungen zwischen Friedrichstraße und Spandauer Straße gesperrt. Mitte – Prenzlauer Berg:

Ein Fahrradkorso mit mehreren hundert Teilnehmenden startet um 14 Uhr am Brandenburger Tor. Strecke (bis 17 Uhr): Ebertstraße, Stresemannstraße, Wilhelmstraße, Tempelhofer Ufer, Waterloo-Ufer, Gitschiner Straße, Skalitzer Straße, Oppelner Straße, Oberbaumstraße, Falkensteinstraße, Oberbaumbrücke, Warschauer Straße, Frankfurter Tor, Petersburger Straße, Danziger Straße, Prenzlauer Allee, Wisbyer Straße, Bornholmer Straße, Osloer Straße, Seestraße, Amrumer Straße, Föhrer Straße, An der Putlitzbrücke, Stromstraße, Alt-Moabit, Gotzkowskystraße, Franklinstraße, Marchstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Spreeweg, Paulstraße, Alt Moabit, Invalidenstraße, Hessische Straße, Hannoversche Straße, Torstraße, Torstraße und Schönhauser Allee zur Sredzkistraße. Pankow:

Eine Fahrraddemonstration mit Beteiligung von Kindern fährt zwischen 15-17 Uhr von der Ossietzkystraße über Breite Straße, Berliner Straße und Schönhauser Allee zur Kulturbrauerei. Prenzlauer Berg – Friedrichshain:

In der Zeit von 13 bis 15 Uhr kann es zu Verkehrseinschränkungen aufgrund einer Demonstration entlang der Strecke Prenzlauer Allee, Stargarder Straße, Schönhauser Allee, Eberswalder Straße, Bernauer Straße, Schwedter Straße, Oderberger Straße, Choriner Straße, Sredzkistraße, Knaackstraße, Wörther Straße, Prenzlauer Allee, Danziger Straße, Kniprodestraße, Virchowstraße (via Volkspark Friedrichshain), Langenbeckstraße, Landsberger Allee, Richard-Sorge-Straße, Weidenweg, Straße der Pariser Kommune, Rüdersdorfer Straße, Wedekindstraße, Grünberger Straße, Wismarplatz und Boxhagener Straße bis zur Kreutzigerstraße kommen.

