Durchwachsenes Wochenendwetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Am Wochenende wird das Wetter in Berlin und Brandenburg eher durchwachsen, mit vielen Wolken, Regenschauern und langsam zurückgehenden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Freitag mitteilte, strömt von der Ostsee her nur mäßig warme Meeresluft in die Region. Stellenweise gibt es Dunst oder Nebel. Doch am Sonntag bleibt es trocken, und es lässt sich bei heiteren Abschnitten auch die Sonne blicken.

Am Samstag wird es der Vorhersage zufolge maximal 18 Grad warm, am Sonntag bis 17 Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-251482/2