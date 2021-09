Junge Kandidierende der SPD verpflichten sich, keiner Koalition mit der CDU zuzustimmen. Das bringt Franziska Giffey in Bedrängnis.

Abgeordnetenhaus Jusos in Berlin schließen Koalition mit CDU kategorisch aus

Berlin. Die Jugendorganisationen der rot-rot-grünen Regierungsparteien in Berlin machen sich für eine Fortsetzung dieser Koalition nach den Wahlen am 26. September stark. Unter dem Motto „Weitermachen.Berlin“ präsentierten Jungsozialisten, Grüne Jugend und die Linksjugend Solid ihre Position am Donnerstagnachmittag vor dem Abgeordnetenhaus.

Im Falle der Grünen und der Linken deckt sich die Meinung des Parteinachwuchses mit der Haltung der Mutterparteien, wobei die Linke sich freuen, dass ihre Jugend inzwischen klar hinter dem Regierungswunsch steht. Heikel ist das Thema vor allem für die SPD, wo sich Spitzenkandidatin Franziska Giffey für nach den Wahlen alle Optionen offenhält. Das harte Vorgehen vor allem gegen die Grünen und die Blockade von Koalitionsprojekten wie die Charta Stadtgrün, des letzten Teils des Mobilitätsgesetzes oder die Bauordnung hat aber den Argwohn genährt, Giffey würde lieber mit CDU und FDP als mit den alten Partnern zusammengehen. Mit der Unterzeichnung des Aufrufs haben sich bisher fünf junge SPD-Kandidatinnen und Kandidaten verpflichtet, keine Koalition mit der CDU zu unterstützen.

Unüberwindliche Differenzen mit der CDU

Die Juso-Landesvorsitzende Sinem Tasan-Funke sagte, Rot-Rot-Grün bleibe die „beste Regierung, um weiter progressive Politik“ zu machen. „Wir wünschen uns, dass unsere Mutterparteien nach dem harten Wahlkampf wieder zusammenkommen“, sagte die Juso-Vorsitzende. Der Kreuzberger SPD-Kandidat Niklas Kossow sagte, die Jusos unterstützten Franziska Giffey. „Wir wollen, dass sie Regierende Bürgermeisterin wird“, sagte Kossow. Aber um das Programm der SPD umzusetzen, brauche man Rot-Rot-Grün. Der zweite Juso-Landesvorsitzende Peter Maaß zählte die nach seiner Ansicht unüberwindlichen Differenzen mit der CDU auf: In der Migrationspolitik, der Innenpolitik, der Bildung und vor allem beim Thema Mieten und Wohnen.

Während führende Politiker von Grünen und Linken bei der Aktion der Nachwuchspolitiker dabei waren, kam niemand aus der SPD aus dem Parlamentsgebäude heraus. In der SPD gab es die Absprache, die Initiative zu ignorieren, sie aber auch nicht zu verhindern. Aber die Haltung der Jusos ist auch den führenden Sozialdemokraten bekannt. „Das war keine Geheimaktion“, sagte die Juso-Vorsitzende Tasan-Funke.