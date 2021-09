"2G"-Regel für Geimpfte und Genesene - als Option

Potsdam. In Brandenburg tritt heute die 2G-Regel in Kraft. Das heißt: Gastronomen, Hoteliers und Veranstaltungsorganisatoren können sich dafür entscheiden, nur Geimpfte und Genesene zu empfangen. Für die eingelassenen Gäste fallen dann Abstands- und Maskenpflicht weg. Das Kabinett hatte diese Regel, die zuerst in Hamburg eingeführt worden war, am Dienstag als Option beschlossen. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt sie nicht.

Keine Zugangs-Einschränkungen für Ungeimpfte gibt es in Kitas, Schulen, Ämtern, Museen, Bibliotheken und Schwimmbädern, im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr. Im Land gilt künftig eine Corona-Warnampel. Die Zahl der Krankenhauspatienten ist dabei das wichtigste Kriterium.

