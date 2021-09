Unfälle Gasleitung bei Handwerkerarbeiten in Forst beschädigt

Forst. Bei Handwerkerarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Forst (Landkreis Spree-Neiße) ist am Mittwoch eine Gasleitung beschädigt worden. Die schadhafte Stelle konnte repariert werden, sagte eine Sprecherin der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg. Feuerwehrleute waren im Einsatz, da Gas ausgetreten war. Sie lüfteten den Keller. Verletzt wurde nach den Angaben niemand.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-231209/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.