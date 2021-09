Neuer Hofladen in Marzahn-Hellersdorf

Der Tierhof in Alt-Marzahn hat jetzt einen Laden eröffnet, in dem selbst produzierte Waren von der Marmelade bis zur Keramik angeboten werden.

Berlin. Helena Strothmann und Celine Obst haben sicher nicht damit gerechnet, dass sie während ihres Freiwilligen Ökologischen Jahrs (FÖJ) auch hinter einem Verkaufstresen stehen werden. Doch der Tierhof im Dorf Alt-Marzahn hat vor Kurzem einen kleinen Hofladen eröffnet. Und genau in dem verkaufen die beiden FÖJ-ler jetzt Marmelade, Kürbisse oder sogar kleine Esel aus Keramik. „Die Kürbisse sind aus unserem ehemaligen Getreidelehrgarten, den wir jetzt zu einem Snack-Garten für Kinder umgestalten. Dort gibt es Schmorgurken, Zucchinis oder Aroniabeeren“, so Helena Strothmann.

Der kleine Tierhof am Dorfanger Alt-Marzahn gehört zur Agrarbörse Ost e.V. Der gemeinnützige Verein engagiert sich seit über 30 Jahren in einer Vielzahl von Projekten in den Bereichen Natur- und Landschaftsschutz, urbane Landwirtschaft, Umweltbildung und -erziehung, Kinder- und Jugendarbeit, Sozialarbeit, Migration, Kultur, Kunst und Sport.

Der Tierhof Alt-Marzahn ist der letzte richtige Bauernhof am alten Dorfanger.

Foto: Peer Hauschild

Der Tierhof befindet sich auf einem rund 250 Jahre alten Bauernhof. Es ist der letzte Landwirtschaftsbetrieb, der im alten Dorf betrieben wird. Die Raumaufteilung des Hofes und die Wirtschaftsgebäude befinden sich im ursprünglichen Zustand. Die Agrarbörse Ost führt den Hof noch zweckentsprechend wie einen bäuerlichen Betrieb um 1900.

Doch nicht nur auf dem Tierhof ist die Agrarbörse Ost in Berlin aktiv. So weidet eine Schafherde im Landschaftspark Herzberge, wird Wein in Britz angebaut. „Wir wollen in unserem Lädchen zeigen, was wir an unseren verschiedenen Standorten alles anbauen und ernten. Unsere Besucher erhalten so die Möglichkeit, davon etwas mit nach Hause zu nehmen“, so Grit Otto, Leiterin des Tierhofs Marzahn.

Aus dem Sortiment des Hofladens.

Foto: Peer Hauschild

Der kleine Hofladen soll kein Geschäft sein, wo Kunden ihre Einkäufe für die Woche oder das Wochenende tätigen können. Dafür ist das Sortiment zu klein. „Uns ist es vielmehr wichtig, mit unseren Besuchern auch über die nachhaltige Produktion unserer Waren ins Gespräch zu kommen, sie für dieses Thema zu interessieren“, so Otto.

Auch wenn die Produkte nachhaltig produziert werden, beispielsweise kein künstlicher Dünger eingesetzt wird, ein Ökosiegel haben sie nicht. Der Aufwand der Zertifizierung wäre für den kleinen Betrieb einfach zu groß. „Doch gesund sind sie allemal“, verspricht die Hofleiterin.

Auf einem Ständer hängen Felle von den Schafen im Landschaftspark Herzberge und ab und an werden sogar Wurstwaren aus Schaffleisch im Hofladen angeboten. „Wir halten ausschließlich Nutztiere wie auf einem richtigen Bauernhof. Das bedeutet, dass die Tiere auch geschlachtet werden. Sonst könnten wir ja auch nie Jungtiere zeigen“, so Otto.

Angebot und Nachfrage

Das Sortiment des Hofladens soll ständig durch eigene Produkte erweitert werden. So sollen zum Winter hin beispielsweise Futterhäuschen mit Tipps für die richtige Fütterung von Vögeln hinzukommen. „Wir müssen sehen, was gut läuft und nachgefragt wird“, so die Leiterin. Darüber hinaus gibt es Bildungsangebote. In speziellen Kursen der Agrarbörse Ost können Teilnehmer etwas über die heimischen und eingewanderten Pflanzen erfahren. Denn durch den Klimawandel sind bei uns in Europa immer mehr asiatische Gewächse heimisch geworden.

Der Tierhof Alt-Marzahn liegt direkt am alten Dorfanger in Marzahn-Hellersdorf.

Foto: Peer Hauschild

Noch ist der kleine Hofladen in der Woche nur auf Nachfrage während der Öffnungszeiten des Tierhofs also von 10 bis 16 Uhr geöffnet. An den Wochenenden vor allem für Familien von 11 bis 15 Uhr. Pandemiebedingt muss in diesem Jahr das Erntedankfest entfallen. Aber am ersten Advent hofft Grit Otto dann wieder mit allen Besuchern groß feiern zu dürfen. Dann werden wahrscheinlich auch Grit und Helena wieder am Verkaufstresen im Hofladen stehen.