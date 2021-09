CL: RB Leipzig mit Hammerauftakt bei Manchester City

Manchester. Nach dem missglückten Bundesliga-Start hat RB Leipzig am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League eine denkbar schwere Aufgabe vor sich. Die Sachsen spielen zum Auftakt beim englischen Fußballmeister Manchester City mit Starcoach Pep Guardiola. Für RB-Trainer Jesse Marsch kommt die Partie in England zu einem ungünstigen Zeitpunkt. "Vielleicht ist es nicht fair, dass wir so früh solche Tests haben", sagte Marsch. "Vielleicht sind wir nicht bereit für so große Herausforderungen."

Im Parallelspiel der Gruppe A empfängt der belgische Vertreter Club Brügge das internationale Starensemble von Paris St. Germain mit Neuzugang Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé. Schon in der vergangenen Saison war RB mit PSG in eine Gruppe gelost worden. Unter anderem dank Heimsiegen gegen die Franzosen und Manchester United schafften die Sachsen damals als Gruppenzweiter hinter Paris den Einzug in die K.o.-Phase.

