Zoll: Shisha-Bar- und Späti-Kontrollen in Neukölln

Einsatzkräfte überprüfen am Abend diverse Gewerbeeinheiten in Neukölln.

Berlin. Bei einer großangelegten Lokal- und Gewerbekontrolle in Neukölln sind Polizeibeamte in Shisha-Bars und Spätis auf mehrere gewerberechtliche Vergehen gestoßen. Das sagte eine Sprecherin am Dienstagabend. Auch Ordnungsamt, Steuerfahndung und Zoll beteiligten sich an der Kontrolle, in deren Verlauf kleinere gewerberechtliche Verstöße aufgedeckt wurden - zum Beispiel eine fehlende Prüfplakette an einem Spielautomaten. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz registriert.

"Die vielen Kontrollen tragen unter anderem dazu bei, dass sich Gewerbetreibende an die gesetzlichen Bestimmungen halten", sagte Polizeisprecherin Dajana Hirth gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt kontrollierten die Beamten am frühen Dienstagabend sechs Gewerbeeinheiten. Eine abschließende Bilanz des Einsatzes steht noch aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:210914-99-219870/2