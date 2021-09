Überraschung in Berlin: Daniel Girl ist neuer IHK-Präsident

Berlins Industrie- und Handelskammer (IHK) hat einen neuen Präsidenten: In geheimer Wahl entschieden die 99 Mitglieder der Vollversammlung am Dienstagnachmittag überraschend, dass Daniel Girl die Nachfolge von Beatrice Kramm antreten soll.

Die Filmproduzentin hatte im Juni mitgeteilt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren zu wollen. Kramm hatte IHK-Vizepräsident Tobias Weber als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Doch die Vollversammlung folgte ihrem Vorschlag nicht, sondern wählte überraschend den 40 Jahre alten Girl, Gründer und Geschäftsführer einer Firma namens DGMK Deutsche Gesellschaft für multimediale Kundenbindungssysteme zu ihrem Nachfolger.

Girl teilte nach der Wahl mit: „Ich freue mich über das Vertrauen der Vollversammlung, und es ist mir eine große Ehre dieses Amt auszuführen. Nach 17 Jahren in der Vollversammlung und vier Jahren Mitglied des Präsidiums war diese Kandidatur der logische Schritt. Ich möchte die Stärken der IHK weiter entwickeln und sie wieder näher an die Mitglieder bringen. Dabei geht es auch um die sinnvolle Vernetzung der unterschiedlichen Kompetenzen aus alt und neu, um so gemeinsam eine starke Position gegenüber dem Abgeordnetenhaus einzunehmen. Ich danke dem bisherigen Vizepräsidenten Tobias Weber für einen fairen Wahlkampf.“

Unterlegener Weber gratuliert Girl

Der unterlegene Weber gratulierte Girl. Er freue sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Präsidium, um gemeinsam die Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben. Weber weiter: „Daniel-Jan Girl und ich arbeiten seit 2017 eng im Präsidium zusammen und ich freue mich darauf, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich bin mir sicher, dass seine Präsidentschaft neue, wichtige Impulse im Bereich Digitalisierung setzen wird.“

In ihrer Abschiedsrede hob Beatrice Kramm die Erfolge und Leistungen der IHK für die rund 320.000 Mitgliedsunternehmen hervor. So habe nicht zuletzt die Pandemie gezeigt, wie wichtig eine starke Kammer als Sprachrohr der Berliner Wirtschaft sei. Sie sei gleichermaßen dankbar wie stolz, dass sie mehr als fünf Jahr die Interessen der Berliner Wirtschaft vertreten durfte, auch wenn es ihr die Politik nicht immer leicht gemacht habe. Girl stehe für die digitale Transformation der Wirtschaft, so Kramm. "Mit Daniel-Jan Girl hat die Berliner Wirtschaft einen Treiber der Transformation gewonnen“, so die scheidende IHK-Präsidentin.