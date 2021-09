Haushalt mit knapp 15 Milliarden Euro Ausgaben geplant

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung plant im kommenden Jahr einen Haushalt mit Ausgaben in Höhe von 14,7 Milliarden Euro, rund 1,3 Milliarden Euro weniger als im vergangenen Jahr. Da Finanzministerin Katrin Lange (SPD) bislang nur mit Steuereinnahmen in Höhe von 9,2 Milliarden Euro rechnen kann, will sie zur Deckung des Haushalts neben anderen Maßnahmen noch einmal kräftig in die Rücklage des Landes greifen: Daraus sollen 543 Millionen Euro genommen werden, nach bereits 662 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Rücklage, die 2018 noch zwei Milliarden Euro betrug, schmilzt damit bis Ende 2022 auf rund 405 Millionen Euro.

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte weitere beitragsfreie Kita-Jahr solle um ein Jahr verschoben werden, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an. Die komplette Beitragsfreiheit in den Kitas solle nun erst zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 erreicht werden, erklärte Lange.

