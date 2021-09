Spreepark öffnet am Wochenende für die Öffentlichkeit

Berlin. Der Spreepark öffnet seine Tore: Von Donnerstag, 16. September, bis Sonnabend, 18. September, kann sich die Öffentlichkeit ein Bild von den Entwicklungen in dem stillgelegten Vergnügungspark machen, der bis 2026 in einen Kulturpark verwandelt wird.

Die sogenannten Labortage sollen laut Grün Berlin, landeseigene Betreiberin des Parks, einen Vorgeschmack auf das zukünftige Kunst-und Kulturprogramm bieten. Die ersten beiden Tage richten sich an Akteurinnen und Akteure aus Kunst und Umweltbildung. Am Sonnabend können Bürgerinnen und Bürger den Park von 11 bis 18 Uhr besuchen und aus einem Angebot an Talkrunden, Ausstellung und Führungen wählen. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Bestimmungen in der Corona-Pandemie begrenzt. Eine Anmeldung ist daher unbedingt notwendig.

Führungen und Live-Auftritte mit Foodtruck

Eine Ausstellung in der Werkhalle soll in großformatigen Visualisierungen einen Einblick bieten, wie der Park in Zukunft aussehen wird und wie etwa historische Fahrgeschäfte neu genutzt werden. Am Nachmittag werden sich dann Akteurinnen und Akteure aus Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur bei einer Talkrunde austauschen.

Außerdem bekommen Interessierte im Rahmen von Führungen einen Einblick in die Arbeiten am Riesenrad und an der Mero-Halle. Daneben gibt es Live-Auftritte von Musikerinnen und Musikern und einen Foodtruck sowie ein Krimi-Hörspiel in der Werkhalle, in dem es auch um einen Freizeitpark gehen soll.

Der Sonntag setzt das Kulturprogramm von 10.30 Uhr bis 20.15 Uhr fort. Am Vormittag stehen drei Führungen auf dem Programm. Sie werden von musikalischen Zwischenstopps des c/o chamber orchestras begleitet. Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es in der Werkhalle einen Poetry Slam. Ab 18 Uhr können die Teilnehmenden in Liegestühlen und über Kopfhörer den Klängen der Musik von „Beranger“ und „Cile“ lauschen.

Rund 25 Millionen Euro Wirtschaftsfördermittel

Die Labortage finden seit 2018 als interaktive Kultur- und Informationsformate statt. Dabei werden Veranstaltungen getestet, die dann im Spreepark der Zukunft weiterentwickelt werden sollen.

Aus dem 2002 endgültig geschlossenen DDR-Vergnügungspark wird ein Kunst- und Kulturpark. Anfang des Jahres wurde als erste Maßnahme das bekannte Riesenrad für eine Sanierung in seine Einzelteile zerlegt. Ab 2024 soll es wieder fahren. Auch andere Fahrgeschäfte werden als Kunstobjekte neu gestaltet. Fünf Künstlerinnen und Künstler können sich so verewigen. Auf dem Gelände sollen immer wieder Kunstausstellungen stattfinden.

Die Planerinnen und Planer wollen den Park ab 2022 schrittweise wiedereröffnen. Insgesamt sind rund 70 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Rund 25 Millionen Euro stammen aus Wirtschaftsfördermitteln von Bund und Land.