Berlin kommt beim Kauf von gut 14.000 Wohnungen voran

Berlin. Der Berliner Senat ist mit seinen Plänen, gut 14.000 Wohnungen von den Immobilienkonzernen Deutsche Wohnen und Vonovia zu kaufen, einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Aufsichtsgremien der landeseigenen Wohnungsgesellschaften Degewo und Howoge haben am Montag ihre Zustimmung gegeben, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen mitteilte. Zuvor hatte es bereits grünes Licht von der Berlinovo gegeben. Die drei Gesellschaften kaufen die Wohnungen und finanzieren das mit Krediten. Der Kauf soll Ende der Woche notariell beurkundet werden.

"Der geplante Wohnungsankauf ist fast am Ziel", kommentierte Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) die Entwicklung. "Nachdem der Aufsichtsrat der Berlinovo bereits vergangene Woche dem Kauf von gut 4000 Wohnungen zugestimmt hatte, gaben heute die Aufsichtsräte der Howoge und Degewo für mehr als 10.000 Wohnungen grünes Licht." Damit seien alle rechtlichen Voraussetzungen für die notarielle Beurkundung erfüllt.

Details wie Lage und Zustand der Wohnungen sind öffentlich noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach kosten sie zusammen 2,4 Milliarden Euro. Der umstrittene Wohnungsdeal gilt als größter dieser Art seit langem.

Der Senat will angesichts von Wohnungsknappheit und gestiegenen Mieten in Berlin möglichst viele Wohnungen wieder in staatlichen Besitz zurückholen. Derzeit bewirtschaften die kommunalen Gesellschaften rund 340.000 Wohnungen, ein Fünftel der rund 1,67 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Die Deutsche Wohnen ist mit rund 114.000 Wohnungen Berlins größer privater Vermieter.

Parallel zur Abgeordnetenhauswahl am 26. September stimmen die Berlinerinnen und Berliner bei einem Volksentscheid darüber ab, ob große Wohnungskonzerne wie Deutsche Wohnen gegen Entschädigung enteignet werden sollen.

