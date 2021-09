Berlin. Mehrere Steine hat ein Mann am Sonntag auf eine Eingangstür des Reichstagsgebäudes in Berlin geworfen. Die Tür an der Nordseite wurde beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beamte des Bundestages nahmen den 47-jährigen angetrunkenen Mann in der Nähe fest. Polizisten stellten seine Personalien fest.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-198174/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.