Erster Berliner Gastronom lässt nur noch Geimpfte ins Lokal

Zum Oktoberfest in der „Fischerhütte am Schlachtensee“ will Inhaber Josef Laggner die 1G-Regel anwenden. Wie er das begründet.

Berlin. Während der Senat noch über die Anwendung der 2G-Regel in Berlin diskutiert, hat sich der erste Gastronom bereits für eine verschärfte Version entschieden. Der österreichische Unternehmer Josef Laggner, dem in Berlin und Potsdam zahlreiche Lokalitäten gehören, hat angekündigt, auf dem Oktoberfest in seiner „Fischerhütte am Schlachtensee“ nur noch Geimpfte einzulassen. Genesene und auch tagesaktuell negativ Getestete haben damit keinen Zutritt mehr.

„Ich halte das für die sicherste Variante“, sagt Laggner. „Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Gästen und auch meinem Personal.“ Er wolle nicht erleben, dass es hieße, jemand sei auf seinem Oktoberfest gewesen und liege nun mit Corona auf der Intensivstation. „Jeder, der einmal auf dem Oktoberfest in München oder auch bei uns war, weiß, wie es dort zugeht“, so Laggner weiter. „Man steht nah beinander, trinkt, tanzt und singt. Das ist für Ungeimpfte zu riskant.“ Die Wiesn - das größte Volksfest der Welt - ist dabei auch in diesem Jahr coronabedingt abgesagt worden.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1G-Regel vor allem wegen der milderen Verläufe durch das Corona-Virus

Der österreichische Gastronomieunternehmer Josef Laggner besitzt mehrere Lokalitäten in Berlin und Potsdam.

Foto: Franz Michael Rohm

Die 2G-Regel geht Laggner bei einer solchen Veranstaltung nicht weit genug. „Bei Genesenen müsste ich immer kontrollieren, wie lange die Infizierung schon zurückliegt und wie gut der Immunschutz noch ist.“ Etwas, worüber er als Nichtmediziner ebenfalls nicht entscheiden wolle. „Es ist außerdem genug Impfstoff da, meiner Meinung nach können sich also auch die Genesenen impfen lassen.“

Das Argument, dass auch von Geimpften eine Gefahr ausgehe, wie eine Discoparty in Münster zuletzt gezeigt hätte, lässt Laggner nicht gelten. Auch er habe Leute im Bekanntenkreis, die sich trotz Impfung wieder infiziert hätten: „Der eine hatte ein Kratzen im Hals, der andere einen leichten Schnupfen.“ Das sei mit den potenziell schweren Verläufen, denene Ungeimpfte nach wie vor ausgesetzt sind, nun einmal nicht zu vergleichen.

Eine höhere Impfquote für weniger Corona-Regeln

Für seine Entscheidung hat Laggner viel Kritik bekommen - positive und auch sehr viel negative. „Wir haben einen wunden Punkt getroffen“, sagt der Gastronom. „Das beweist der Shitstorm aus einigen Teilen der Bevölkerung.“ Dabei wünsche sich Laggner eigentlich auch mehr Mut von Seiten der Politik, unpopuläre Entscheidungen wie die seine so kurz vor der Wahl zu treffen. Es müssten nun Wege gegangen werden, mit den steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie umzugehen, ohne einen weiteren Lockdown zu riskieren.

„In unserem Normalbetrieb, wo Abstände eingehalten werden können, gilt im Übrigen auch weiterhin die 3G-Regel“, betont er. Es gehe Laggner deshalb nicht darum, Gäste auszuschließen, sondern eine ähnlich hohe Impfquote wie in Dänemark zu erreichen. „Nur so schaffen wir es, irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren zu können und ohne Maske zu arbeiten“, so Laggner. „Ein dritter Lockdown wäre für mich und meine Angestellten hingegen besonders schlimm.“ Das Oktoberfest in der „Fischerhütte“ findet vom 17. September bis 2. Oktober statt.