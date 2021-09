Demos in Berlin heute: Fahrrad-Proteste sorgen für Verkehrsbehinderungen

In Berlin finden am Sonntag zwei Demonstrationen mit Fahrrädern statt. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Autofahrer müssen am Sonntag in Berlin mit Behinderungen im Verkehr rechnen. In mehreren Bezirken finden laut Verkehrsinformationsdienst Demonstrationen statt - u.a. mit Fahrrädern.

Fahrrad-Demo von Alt-Treptow über Kreuzberg nach Mitte

Vor der Archenhold-Sternwarte in Treptow ist um 10 Uhr ein Fahrradkorso gestartet. Die Teilnehmer fahren bis 13 Uhr bis zum Rosa-Luxemburg-Platz nach Mitte.

Das ist die Route: Alt-Treptow, Puschkinallee, Vor dem Schlesischen Tor, Schlesische Straße, Schlesisches Tor, Köpenicker Straße, Eisenbahnstraße, Muskauer Straße, Manteuffelstraße, Oranienstraße, Oranienstraße, Moritzplatz, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Annenstraße, Neue Roßstraße, Fischerinsel, Gertraudenstraße, Kleine Gertraudenstraße, Spittelmarkt, Leipziger Straße, Jerusalemer Straße, Hausvogteiplatz, Oberwallstraße, Werderscher Markt, Schloßplatz, Rathausstraße, Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Am Lustgarten, Schloßplatz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Schiffbauerdamm, Albrechtstraße, Reinhardtstraße, Luisenstraße, Invalidenstraße, Brunnenstraße, Torstraße und Rosa-Luxemburg-Straße zum Rosa-Luxemburg-Platz

Fahrrad-Korso von Mitte nach Reinickendorf

Am Invalidenpark in Mitte startet um 12 Uhr ein Fahrradkorso. Dieser endet am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf.

Das ist die Route: Es geht über Invalidenstraße, Scharnhorststraße, Boyenstraße, Chausseestraße, Reinickendorfer Straße, Plantagenstraße, Adolfstraße, Prinz-Eugen-Straße, Antonstraße, Ruheplatzstraße, Schulstraße, Müllerstraße und Scharnweberstraße zum Kurt-Schumacher-Platz.

Ein Teil des Kurt-Schumacher-Platzes ist am Sonntag autofrei. Zwischen 13 und 18 Uhr ist der Kurt-Schumacher-Damm zwischen Kapweg und Scharnweberstraße für den privaten Kfz-Verkehr gesperrt. Stattdessen soll der Bereich ausschließlich dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrradfahrern und Fußgängern zur Verfügung stehen. Um das zu untermauern regt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) an, Campingstühle oder Picknickdecken mitzubringen, um es sich gemütlich zu machen.

Demonstration in Friedenau

Um 14 Uhr beginnt auf der Baumeisterstraße eine Demonstration. Bis 15.15 Uhr ziehen die Demonstranten über Rubensstraße, Traegerstraße, Benningsenstraße, Lauterstraße und Breslauer Platz zur Niedstraße. Nach einer Zwischenkundgebung laufen die Teilnehmer anschließend den Weg zurück.

Demonstration von Haselhorst bis nach Charlottenburg

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke Otternbuchtstraße, Motardstraße, Rohrdamm, Nonnendammallee, Siemensdamm, Tegeler Weg, Osnabrücker Straße, Mierendorffplatz, Sömmeringstraße, Am Spreebord, Darwinstraße und Quedlinburger Straße bis zum Goslarer Ufer kommen.