Mehr neue Corona-Ansteckungen in Brandenburg

Potsdam. Zum Ende der Woche hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter erhöht. Das Gesundheitsministerium gab am Samstag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner - mit 42,7 an, nach 41,0 am Freitag. Am Samstag vor einer Woche lag der Wert bei 33,0. Beim Inzidenzwert liegt Brandenburg wie auch andere ostdeutsche Bundesländer weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 82,8 am Samstagmorgen.

Die kreisfreien Städte Cottbus (101,3) und Brandenburg an der Havel (99,9) verzeichneten landesweit deutlich die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Brandenburg/Havel liegt beim Impfanteil der vollständig geimpften Menschen mit 68,2 Prozent bisher landesweit vorn. In Cottbus beträgt der Anteil der vollständig Geimpften 54,2 Prozent.

Die Landkreise Oberhavel (54,1), Elbe-Elster (52,4) und Havelland (51,6) lagen über dem Wert von 50, die Landeshauptstadt Potsdam bei 50,0. Bis auf die Kreise Dahme-Spreewald (31,2), Ostprignitz-Ruppin (29,3), Oberspreewald-Lausitz (28,6) und Märkisch-Oderland (26,4) lagen alle Landkreise über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35. Den niedrigsten Wert hat weiterhin Frankfurt (Oder) mit 3,5. Die Oderstadt hat landesweit mit 60,3 Prozent die zweithöchste Impfquote.

Innerhalb eines Tages kamen 211 neue Fälle hinzu, am Freitag waren es 196, am Donnerstag 242 bestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Infizierten und Erkrankten wird vom Gesundheitsministerium auf 2400 geschätzt. Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind landesweit von betreibbaren 610 Intensivbetten 500 belegt. 363 Betten können binnen sieben Tagen zusätzlich aufgestellt werden.

Als Messlatte zur Beurteilung der Pandemielage will die Landesregierung künftig die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern einführen. Die landesweite Zahl der im Krankenhaus aufgenommenen Corona-Patienten (Hospitalisierung) soll die Sieben-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien Städte als Leitmaß für Regeln ablösen. Das Kabinett wird voraussichtlich kommenden Dienstag eine neue Corona-Verordnung beschließen.

