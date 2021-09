Berlin. Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Berlin sind nach Angaben der Feuerwehr mehrere Menschen verletzt worden. Im Ortsteil Gropiusstadt in Neukölln sei es zu der Verpuffung gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend. "Wir gehen derzeit von mehreren verletzten Personen aus." 84 Kräfte seien im Einsatz oder auf dem Weg dorthin. Nähere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht. Zur Ursache war noch nichts bekannt.

