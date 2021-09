Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitagnachmittag vor Gewittern mit Starkregen in Berlin und Brandenburg,.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern in Berlin und Brandenburg. Am Freitagnachmittag und auch am Abend könne es gebietsweise zu kräftigen Gewittern kommen.

Laut DWD ist Starkregen mit mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde "nicht ausgeschlossen". Der Wetterdienst warnt zudem vor Hagel und steifen bis stürmischen Böen.