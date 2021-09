Denkmaltag 2021: Das sind Ausflugsziele in Berlin

Noch nichts vor am Wochenende? In Berlin öffnen viele Bauwerke ihre Türen. Ein Blick ins Programm zeigt, dass sich manchmal auch im eigenen Kiez noch Schätze entdecken lassen.

Außenansicht vom Kino International in der Karl-Marx-Allee am Abend.

Berlin. Die Menschen können am Wochenende auch in Berlin etliche Denkmale erkunden. Mehr als 330 Angebote sind zum Tag des offenen Denkmals geplant. Am Samstag und Sonntag werden etwa Besichtigungen und Radtouren angeboten, wie Senatskulturverwaltung und Landesdenkmalamt ankündigten. Führungen gibt es beispielsweise am früheren Flughafen Tegel oder im Kino International.

Besichtigt werden können auch etliche Kirchenbauten, Schneiders Brauerei in Prenzlauer Berg und ein Jugendstil-Wohnhaus in Friedenau, dessen Treppenhaus "reich mit Malereien" verziert sei, hieß es in der Ankündigung. Zudem soll an vielen Orten Orgelmusik zu hören sein - die Orgel ist zum Instrument des Jahres ernannt worden.

Nach Angaben von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) gab es diesmal besonders viele Anmeldungen von Veranstaltern. "Überall spüren wir die übergroße Freude, dass wir nach den langen Monaten des Lockdowns endlich wieder ausgehen und - mit Vorsicht und Abstand - Berlin genießen können", wird Lederer im Programmheft zitiert.

Der Aktionstag wird bundesweit begangen. Mehr als 3500 Bauwerke und Denkmale bieten deutschlandweit Einblicke. Auch das Ausmaß an nötiger Instandsetzung soll gezeigt werden. Der Aktionstag wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz organisiert. Das Berliner Programm findet sich unter www.berlin.de/Denkmaltag .

