Vivantes-Ärzte warnen vor Lebensgefahr durch Streik

Seit der Frühschicht am Donnerstag sind die Pflegekräfte an der Charité und bei Vivantes im unbefristeten Streik

Berlin. Im Arbeitskampf um mehr Pflegepersonal in den landeseigenen Krankenhäusern von Vivantes und der Charité haben sich am Donnerstag die ärztlichen Direktoren der Vivantes-Kliniken mit einem Appell zu Wort gemeldet. Die Mediziner warnen, die Art und Weise, wie der von der Gewerkschaft Verdi ausgerufene unbefristete Streik durchgeführt werden solle, könne das Leben von Patientinnen und Patienten „akut gefährden“, schreiben die Ärzte, für die derzeit keine Tarifverhandlungen geführt werden und die auch nicht streiken.

Für die Pflegekräfte, die für mehr Personal kämpfen, und die Beschäftigten der Service-Töchter von Vivantes, die bessere Bezahlung fordern, hat am Donnerstag der unbefristete Streik begonnen.

Vivantes wird nächste Woche jedes sechste Bett stillegen

„Es wird möglich sein, einen Streik ohne größere Gefährdung von Menschenleben über einige Tage zu überstehen“, heißt es in dem Schreiben der ärztlichen Direktoren. Es sei aber sehr klar, dass ein Streik auf unbefristete Zeit eine ganz andere Dimension für die medizinische Versorgung der Berliner Bevölkerung haben werde.

Vivantes geht davon aus, dass ab der kommenden Woche fast 1000 Betten stillgelegt werden müssen. Das wäre etwa jedes sechste der gut 5800 Betten in den Vivantes-Häusern.

Notfallversorgung könne nicht garantiert werden, warnen die Klinikmanager

Die Ärzte halten Verdi vor, erstmals auch ganze Stationen und für die Notfallversorgung essenzielle Bereiche in einigen Kliniken komplett schließen zu wollen. Als Beispiel nennen sie die Kardiologien des Vivantes Humboldt-Klinikums in Reinickendorf und des Vivantes Klinikums Am Urban in Kreuzberg. Aber auch in anderen Häusern gebe es ein ähnliches Vorgehen. Momentan sei „völlig unklar, wie wir kommende Woche schwerkranke und nicht entlassungsfähige Patient*innen weiterbehandeln können“, schreiben die Mediziner. Auch die Behandlung von neu und akut erkrankten Menschen in den Rettungsstellen oder auch die Behandlung von Tumorkranken werde in vielen Fällen nicht mehr möglich sein. Deshalb appellieren die Ärzte an Verdi, die Art und Weise dieses unbefristet geplanten Streiks zu überdenken. Der ärztliche Direktor des Humboldt-Klinikums, Ulrich Adam, sagte, von den 650 Betten dort würden 230 wegen des Streiks stillgelegt. Er mache sich Sorgen, weil etwa die noch verfügbaren Operations-Kapazitäten etwa für Tumorpatienten „nicht annähernd ausreichen“ würden.

Vivantes-Chef Danckert: Streik in einem „nie dagewesenen Ausmaß“

Vivantes-Chef Johannes Danckert sagte, die Streikmaßnahmen im Haus hätten ein „nie dagewesenes Ausmaß erreicht“. Man bemühe sich, die Notfallversorgung sicher zu stellen, könne das aber nicht garantieren.

Die Tarifgespräche, die nach Angaben der Vivantes-Personalchefin Dorothea Schmidt am Montag und Mittwoch auf einem guten Weg gewesen seien, wurden von der Arbeitgeberseite abgesagt, solange gestreikt wird.

Die Gewerkschaft wies die Vorwürfe zurück, der Streik würde Menschenleben gefährden. „Der Streik wird deutliche Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe haben“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger: „Wir stellen jedoch sicher, dass es nicht zu einer Gefährdung von Patientinnen und Patienten führt wird.“ Sie warf den Arbeitgebern vor, nicht rechtzeitig über die neuen Tarife verhandelt zu haben, die Tarifforderungen von Verdi lägen seit dem 12. Mai auf dem Tisch.

Management schlägt vor, Zahl der Patienten dem Personal anzupassen

Ob beide Seiten zueinander finden, ist offen. Vivantes verwies auf das Modell, das man Verdi diese Woche vorgeschlagen habe. Im Kern geht es darum, nur noch so viele Patienten zu behandeln, wie auch Personal da ist. Es gehe darum, eine Belastung erst gar nicht entstehen zu lassen, sagte Schmidt. Gewerkschafterin Jäger hingegen sagte, die Arbeitgeber seien „noch immer nicht bereit, verbindliche und wirksame Regelungen zur Entlastung auf den Weg zu bringen“. Man bleibe auch während des Streiks jederzeit verhandlungsbereit. „Konkret schlagen wir vor, dass Beschäftigte und Führungskräfte vor Ort in den nächsten Tagen Gespräche darüber führen, welche personelle Mindestbesetzung in den Stationen und Bereichen jeweils angemessen ist. Auf dieser Grundlage kann schnell ein Tarifvertrag abgeschlossen und der Streik heruntergefahren werden“, sagte Jäger.

Was die Forderung nach der vollständigen Umsetzung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD) in den Vivantes-Service-Gesellschaften angeht, sieht sich der landeseigene Konzern schlicht nicht in der Lage, die 35 Millionen Euro zusätzlicher jährlicher Personalkosten aus eigener Kraft aufzubringen. 2020 machte Vivantes 30 Millionen Euro minus, 2021 werden erneut rote Zahlen erwartet. Gewerkschafter berichten von Einschüchterungen gegen einzelne Streik-Aktivisten und forderte den Senat auf, solche Versuche zu unterbinden. Generell setzt Verdi darauf, dass die Landespolitik die Manager der landeseigenen Kliniken zu einem Tarifkompromiss bewegen kann.