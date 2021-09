Organisierte Kriminalität Geldwäsche: Justizsenator Behrendt will Gesetz verschärfen

Berlin. Der Senat will per Bundesratsinitiative eine bessere Bekämpfung von Geldwäsche ermöglichen. Eine Anfang des Jahres gegründete Taskforce des Landgerichts soll bei Prüfung notariell beurkundeter Verträge zu Immobiliengeschäften und Gesellschaftsgründungen Verdachtsfälle der für Geldwäsche zuständigen Zentralstelle des Zolls, der Financial Intelligence Unit (FIU), melden können.

Wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag sagte, sei diese Möglichkeit durch eine Änderung des Geldwäschegesetzes zum 1. August dieses Jahres versperrt worden. Kriminelle müssten bei Geschäften zur Geldwäsche seitdem nicht mehr fürchten, erwischt zu werden.

„Unsere Bemühungen, Deutschlands Ruf als Geldwäscheparadies etwas entgegen zu setzen, sind hart ausgebremst worden“, sagte Behrendt. Der Bund müsse die Gesetzesänderung rückgängig machen.

Der bloße Verdacht reicht oft nicht aus

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Banken und Notare, Verdachtsfälle auf Geldwäsche zu melden. Notare müssen aber in vielen Fällen „positive Kenntnis“ davon haben. Der bloße Verdacht reicht nicht aus. Notare hatten daher zunächst nur wenige Fälle gemeldet. Nach Erlass einer Verordnung im Oktober 2020 stieg die Zahl zwar. Die Meldepflicht für Verdachtsfälle umfasst aber nicht alle möglichen Geldwäsche-Geschäfte.

Mit der Taskforce wollten Justizverwaltung und Landgericht die Meldungslücke schließen. Von April dieses Jahres bis zu der Gesetzesänderung am 1. August meldete die Taskforce der FIU im Zusammenhang mit notariell beurkundeten Verträge 86 Verdachtsfälle. Weitere Meldungen seien durch die Änderung des Geldwäschegesetzes unmöglich gemacht worden, sagte Behrendt.

Mit der Bundesratsinitiative wolle der Senat neben der Rücknahme der Gesetzesänderung erreichen, dass Notare Geldwäsche-Verdachtsfälle nicht nur bei bestimmten Immobiliengeschäften, sondern auch bei Gesellschaftsgründungen und -übertragungen melden müssen. Dieser Bereich sei „ebenfalls sehr geldwäscheanfällig“, sagt Behrendt.

Die Berliner Notarkammer lehnt den Vorstoß ab. Die Notaraufsicht dürfe nicht mehr Rechte und Kompetenzen haben als die Notare selbst. „Damit umgeht man die Verschwiegenheitspflicht der Notare – ein Grundprinzip des Rechtsstaats und mithin vom Gesetzgeber ausdrücklich geschütztes Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Notar“, sagte die Sprecherin der Notarkammer, Barbara Helten.